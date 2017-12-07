«Разбитое сердце» – настоящий медицинский диагноз

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Синдром «разбитого сердца» был открыт еще в 1990-х годах, однако до сих пор медицинские специалисты считали, что пациенты выздоравливали после любовных травм без вмешательства со стороны врачей.Однако согласно недавнему исследованию медицинских специалистов из Абердинского университета, сердечная мышца страдает от несчастной любви «вполне на физическом уровне», причем последствия этих повреждений заметны в долгосрочной перспективе.В новом исследовании участвовали 52 пациента с синдромом «разбитого сердца», которых специалисты наблюдали в течение четырех месяцев. Результаты ученых показывают, что последствия эмоционального шока продолжаются дольше, чем считалось ранее.Визуальные методы диагностики также позволили ученым идетифицировать специфические «метки» на поверхности миокарда, которые уменьшали эластичность сердца и препятствовали правильному сжатию мышцы. «Левый желудочек менял форму, мышца была ослаблена и менее эффективна перекачивании крови из организма», – комментируют последствия несчастной любви исследователи.Синдром «разбитого сердца», или «тако-цубо» был обнаружен в Японии в 1990-х годах; впоследствии медицинские специалисты назвали его стресс-кардиомиопатией.