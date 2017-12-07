Варианты разгрузочных дней в противоотечной диете

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Вместо специальных диет можно использовать разгрузочные дни, которые тоже следует вводить под контролем врача. Наиболее легкими считаются творожно-молочные и рисовые разгрузочные дни.В течение суток пьют 6–7 стаканов некрепкого зеленого чая с добавлением небольшого количества сахара.Сок яблок обладает мочегонным действием, способствует выведению из тканей лишней жидкости. За день съедают 2 кг свежих зеленых яблок или готовят в течение дня яблочный салат из сладких яблок с добавлением лимонного сока.За день в несколько приемов небольшими порциями съедают овсяную кашу, сваренную на воде из 500 г овсяных хлопьев без соли и масла. Вместе с кашей можно потреблять настой шиповника, зеленый или травяной чай. Такой разгрузочный день также подходит диабетикам, сердечникам, а также при ожирении.20 свежих огурцов моют, очищают, съедают в течение дня в несколько приемов. В конце дня можно съесть небольшой кусочек постного отваренного мяса. Обычно дополнительное питье в такой день не требуется.Используется до 1,5 кг овощей, которые съедают в несколько приемов в сыром виде, после кулинарной обработки или в виде салатов с заправкой из растительного масла. Выбор продуктов зависит от индивидуальных особенностей заболевания.В течение дня в несколько приемов в пищу принимают 500 г несоленого рыбного филе отварного. Вместе с рыбой можно принимать капусту, огурцы, помидоры. Пьют в течение дня кипяченую воду, зеленый чай, травяные отвары.Если принимать за день до 2 кг мякоти арбузов, то это будет способствовать быстрому оттоку жидкости из организма. Жидкость дополнительно можно не принимать.Существуют несколько вариантов проведения творожного дня.Первый вариант: в течение дня в четыре приема съедают 400 г обезжиренного свежего творога с отрубями, свежими фруктами, овощами, ягодами.Второй вариант: из смеси 400 г нежирного творога с сухофруктами или овощами готовят запеканку без соли и сахара. В течение дня пьют отвар шиповника и обезжиренный кефир.Третий вариант: 300 г свежего обезжиренного творога и 5 стаканов простокваши принимают в несколько приемов.Четвертый вариант: 500 г творога обезжиренного в 5–6 приемов съедают за день, запивая обезжиренным йогуртом.600–800 г яблок и 300–400 г творога принимают в несколько приемов за день. Если отек большой, то придерживаться такого рациона можно 5 дней подряд. Диета подходит для тех, кто имеет заболевания сердечно-сосудистой системы, при замедленном кровотоке, частом и слабом пульсе, когда жидкость через стенки сосудов проникает в ткани, накапливается и образует отеки.. 1,5 л свежего нежирного кефира выпивают в течение суток, также в первую половину дня съедают 1 фрукт или овощ.400 г постного мяса отваривают без соли и специй, делят на 4–5 порций, съедают в течение дня в несколько приемов, запивая зеленым чаем или отваром шиповника.Такие дни вводят в рацион при отеках, причиной которых являются заболевания почек, сердца. 100 г риса, 6 стаканов отвара из сухофруктов.Рис замачивают предварительно на несколько часов, отваривают без соли, промывают. Рис и компот принимают небольшими порциями в течение дня.Сок помогает при ожирении, гипертонии, сердечной недостаточности, которые сопровождаются отеками. 2 части свежевыжатого морковного сока, 1 часть свекольного сока смешивают, ставят в холодильник на 2 ч, затем пьют в пять приемов в течение дня. Если ощущается голод, едят капустные листы с небольшим количеством сметаны.1 л кисломолочных жидкостей выпивают в течение дня – по глотку через каждые 2 ч. Жидкость оставляют несколько минут во рту, затем глотают.500 г смеси из сухофруктов: курага, изюм, чернослив, урюк, сухие груши, яблоки. Сухофрукты промывают, заливают кипятком на несколько минут, затем достают из воды и принимают в течение дня в пять приемов, запивая водой или зеленым чаем.Во время менструаций нередко возникают отеки в голеностопных суставах, под глазами. Случается, что отеки провоцируются неправильным питанием, поддерживающим нарушение гормонального баланса в организме женщины. Для снятия отеков и их профилактики в дни менструаций ограничивают употребление кофе, крепкого чая (черного), исключают кока-колу и другие тонизирующие сладкие газированные напитки. Не стоит в это время принимать в пищу сдобу, сласти. Лучше включить в меню крупяные блюда на воде, фрукты и овощи, соевые продукты. Вместо жирной пищи нужно употреблять постную, а масло, сливки, орехи, пряности стоит включить в рацион на межменструальный период.5–6 стаканов молока, 300 г постной отваренной говядины, 70 г свежих овощей. Это количество продуктов съедают в течение дня маленькими порциями. Такая диета подходит людям с хорошей переносимостью молочных продуктов. Вместо мяса можно использовать рыбное филе.