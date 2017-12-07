Риск сердечного приступа и инсульта зависит от группы крови. Дело в большей концентрации белка, сворачивающего кровь. Эти выводы озвучило Европейское сообщество кардиологии, проанализировавшее данные 1,3 миллиона человек.Оказалось, у 15 из каждой 1000 человек со второй, третьей и четвертой группами крови столкнулись с сердечным приступом. Аналогичный показатель среди людей с первой группой крови составил 14 на 1000. На первый взгляд риск повышен незначительно, но в пересчете на мировую популяцию ситуация приобретает новый поворот.Ранее было установлено, что люди с четвертой группой крови на 23% чаще страдают от сердечных заболеваний. Группа крови определяется генами, наследуемыми от обоих родителей. Одновременно с этим известно: многие заболевания обусловлены именно влиянием генетического компонента. Ученые призывают проанализировать каждую группу крови на предмет повышенного риска болезней.Пример: у людей со второй группой крови наблюдается повышенный уровень холестерина. И им, вероятно, требуется особая терапия высокого кровяного давления (гипертония может развиться довольно рано). Ученые ссылаются на статистику. Так, исследование более 770000 человек со второй, третьей и четвертой группами крови и примерно 510000 человек с первой группой крови показало: около 1,5% из первой группы и 1,4% из второй пережили сердечный приступ или имели стенокардию.