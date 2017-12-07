Мочегонная диета против отеков

Данная диета основана на том, чтобы устранить вещества, задерживающие воду в организме. Помимо того, что будет активно выводиться лишняя жидкость, снизится вес (до 6 кг за первую неделю, затем – по 1–2 кг в неделю). У женщин в результате диеты будет облегчено ПМС.В процессе диеты прежде всего отказываются от соли и углеводов. Под запрет попадают: сахар, мед, сиропы, шоколад, варенье, сдоба, включая торты, пирожные. Исключают также молочные продукты, сыры, яйца, дрожжи. Нельзя употреблять любое красное мясо, готовые мясо– и рыбопродукты: ветчину, бекон, колбасы, соленую и копченую рыбу. В рационе не должны присутствовать картофельные чипсы, масло, маргарин, сливки, майонез. Запрещены жареные блюда, острые соусы, подливы, пшеничная мука высшего сорта, алкоголь и любые продукты, содержащие искусственные добавки.Разрешено использовать в данной диете: семечки, орехи, овсяные хлопья, соевые продукты, натуральные йогурты (без добавок), фрукты (кроме винограда и бананов), овощи (кроме картофеля), коричневый рис, бобовые, постное мясо птицы и рыбу. Для этой диеты подходят свежевыжатые соки, травяные чаи и другие напитки с низким содержанием кофеина. Все разрешенные продукты можно принимать неограниченно.