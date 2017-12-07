Жители холодных стран чаще болеют раком

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Прохладный климат увеличивает вероятность развития рака.Гены людей, проживающих в холодных странах вроде России, повышают опасность развития злокачественных опухолей.Проживание в стране с холодным климатом вроде России делает людей более уязвимыми перед злокачественными новообразованиями. К примеру, подобная статистика наблюдается у жителей скандинавских стран, если сопоставить их заболеваемость раком с ровесниками из Индии и Таиланда.В первом случае заболеваемость в два-три раза выше. И вот теперь ученые доказали, что подобная зависимость объясняется генами. Те же самые гены, которые не позволяют нашим клеткам умирать при отрицательных температурах, оказались связанными с опухолями груди, кишечника, а также лейкозами.Исследователи из Университета Кипра считают, что данные гены, предназначенные для перенастройки организма на холодный климат, повышают риск злокачественных новообразований. Это первое убедительное доказательство влияния различных генетических вариаций, полезных при экстремальной окружающей среде, на предрасположенность к раку. Предыдущее исследование, проведенное в 2010 году, показало, что отрицательные температуры в северном полушарии делают мужчин более уязвимыми перед опухолями простаты. В то время ученые связали это с дефицитом витамина D.Однако теперь ученые проанализировали информацию 240 исследований в отношении генетики рака и ещё 7 других исследований, проведенных в странах с холодным и горным климатом. Все они подтвердили, что место проживания человека влияет на его гены. Экстремальные холода могут вызывать смерть клеток, но люди в холодных странах имеют генетические мутации, которые предотвращают эту смерть и восстанавливают ДНК.