Эти действенные народные рецепты наверняка избавят от храпа
А быть может, и ты иногда мешаешь близким уснуть? В таком случае попробуй воспользоваться одним из следующих советов, которые помогают избавиться от храпа.
Постарайся не пить перед сном алкогольные напитки. Дело в том, что спиртное еще больше расслабляет небо, в результате чего храп усиливается. Специалисты считают, что за шесть-семь часов до отхода ко сну нужно воздерживаться даже от пива. Привыкла спать на спине? Обязательно подкладывай под голову высокую подушку.
В таком положении риск «западания» неба снижается. Кстати, самой естественной для человека, а также наиболее эффективной против храпа является поза «на боку». Нарушить дыхание во сне могут лекарства. К таким препаратам относятся антигистаминные, снотворные и транквилизаторы. Прежде чем принимать медикамент, спроси у врача, как он действует на дыхательные пути. Иногда причиной храпа может быть обычный насморк. Тут все просто – необходимо вылечить простуду или купировать аллергию.
И самое главное – высыпайся! Помни, люди, которые плохо или мало спят, страдают от храпа больше, чем те, кто отдыхает достаточное количество времени.
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