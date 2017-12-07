Эти действенные народные рецепты наверняка избавят от храпа

Приходилось ли тебе засыпать в одной комнате с человеком, который храпит? Согласись, хорошо выспаться в такой шумной компании не представляется возможным.А быть может, и ты иногда мешаешь близким уснуть? В таком случае попробуй воспользоваться одним из следующих советов, которые помогают избавиться от храпа.Постарайся не пить перед сном алкогольные напитки. Дело в том, что спиртное еще больше расслабляет небо, в результате чего храп усиливается. Специалисты считают, что за шесть-семь часов до отхода ко сну нужно воздерживаться даже от пива. Привыкла спать на спине? Обязательно подкладывай под голову высокую подушку.В таком положении риск «западания» неба снижается. Кстати, самой естественной для человека, а также наиболее эффективной против храпа является поза «на боку». Нарушить дыхание во сне могут лекарства. К таким препаратам относятся антигистаминные, снотворные и транквилизаторы. Прежде чем принимать медикамент, спроси у врача, как он действует на дыхательные пути. Иногда причиной храпа может быть обычный насморк. Тут все просто – необходимо вылечить простуду или купировать аллергию.И самое главное – высыпайся! Помни, люди, которые плохо или мало спят, страдают от храпа больше, чем те, кто отдыхает достаточное количество времени.