10 продуктов с самым высоким содержанием белка

Доступные источники белка для вегетарианцев и не только.Многие люди отдают предпочтение вегетарианству в питании.Питание должно быть полноценным. Так как мясо и молочные продукты в рационе отсутствуют, вам нужен источник белка. Если Вы не являетесь вегетарианцем, вам тоже не помешает знать, где брать белок. Белки обеспечивают правильное функционирование организма, служат строительным материалам для мышц.Гречка, диетический продукт, не имеющий противопоказания. Отличная пища для людей ведущих активный образ жизни. Т.к содержит широкий спектр витаминов (А, группа В, С), микро- и макроэлементы и 13,25 грамм белка на 100 грамм крупы.Фасоль. Очень полезная и питательная еда, которая наладит работу ЖКТ, улучшить иммунитет, снабдит организм достаточным количеством высококачественного белка.Орехи содержат — антиоксиданты, витамин Е, жирные кислоты омега-3. Прекрасно поднимут иммунитет, улучшат настроение, полезны для пищеварения. Растительного белка в орехах также немало, особенно в арахисе и миндале.В составе киноа, (кроме ценных веществ и витаминов) много высококачественного белка. Блюда из киноа отлично утоляют голод, пополняют силы и заряжают энергией.Кладезь белка — чечевица, 100% чистый продукт, свободный от вредных веществ, выводит токсины. Сытная и питательная чечевица хороша в разных блюдах, в похлебке, каше, с грибами.Тофу — соевый сыр. Любимый продукт вегетарианцев богат железом и кальцием, а, главное, содержит достаточно растительного белка.Турецкий горошек нут — сбалансированный продукт, содержащий массу необходимых витаминов и минералов, в том числе витамины В-группы. Нут богат растительным белком, имеет ореховый привкус и во многих блюдах может заменить обычный горох.Брокколи идеально сочетается практически с любыми продуктами. В супе и в смузи, как гарнир и в запеканке. Чудесный источник белка.Хумус очень полезен для пищеварения, укрепляет иммунитет и здоровье всего организма.Еще один источник белка. В 200 граммах капусты, достаточно белка, чтобы покрыть суточную потребность организма. Незаменимый продукт при вегетарианском питании.