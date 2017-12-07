Гулять полезно, но не по городу

Упражнения полезны для сердца, легких и всего организма в целом – это не вызывает сомнений. Даже совсем короткие прогулки лучше, чем ничего, говорили ученые – однако сейчас они предупреждают, что, если вы живете в большом городе – возможно, доехать куда-то на машине будет все же полезнее, чем дойти пешком (если, конечно, ваша дорога не лежит через парк). Загазованность в городах может нивелировать пользу, которую организму приносит физическая нагрузка. Это показало исследование, проведенное в Имперском колледже Лондона (Imperial College London).Специалисты попросили 119 человек прогуляться в течение двух часов по Лондону – либо по Гайд парку, большой зеленой зоне в центре столицы Великобритании, либо по Оксфорд стрит – самой оживленной улице города. В первой зоне, согласно измерениям, уровень загрязнения воздуха не превышает норму – а вот на Оксфорд стрит он значительно выше, чем следует, и, как заявили в ВОЗ, загрязнение там достигает опасных масштабов. У людей, которые гуляли по парку, емкость легких увеличилась уже после часа прогулки, и эффект сохранялся на протяжении 24 часов. Прогулка же по оживленной улице вообще никак не повлияла на здоровье участников – несмотря на то, что они два часа ходили пешком, улучшений не было. Артерии у посетителей парка стали эластичнее на 24%, у тех, кто был на Оксфорд стрит – всего на 4.6%.Несмотря на то, что в исследовании участвовали люди в возрасте от 60 лет и выше, авторы научной работы подчеркивают, что результаты актуальны и для тех, кто младше этого возраста. Ученые отметили, что это действительно серьезная проблема – жители крупных городов практически не имеют доступа к свежему воздуху, и это вредит их здоровью, повышая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, астмы и преждевременной смерти.