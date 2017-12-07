Сыр защитит от инсультов и инфарктов

В публикациях последних лет сыр частенько вносят в список суперфудов. Он, наряду с экзотическими ягодами годжи и целебным зеленым чаем, занимает в этом списке почетное и далеко не последнее место. Сыр, впрочем, действительно полезный продукт. То, что его употребление может положительно сказаться на здоровье, подтверждают результаты недавнего исследования, проведенного учеными из Китая и Нидерландов.Авторы сравнивали состояние здоровья тех, кто регулярно употреблял сыр, со здоровьем участников, которые ели сыр редко или не употребляли его вовсе. Ученые проанализировали 15 публикаций: в них приняли участие более 200 тысяч человек, за здоровьем которых следили не менее 10 лет.У любителей сыра риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в целом был снижен на 14%, а инсульт развивался на 10% реже. Авторы, однако, отмечают, что линейной зависимости им обнаружить не удалось, а потому они не советуют есть очень много сыра, чтобы оздоровиться по максимуму. Оптимальным они считают употребление примерно 40 г ежедневно.Аллан Стюарт (Allan Stewart) из Медицинского центра Маунт Синай (Mount Sinai Medical Center) отмечает, что это вовсе не значит, что нужно есть фондю или огромную сырную пиццу. Сыр, поясняют эксперты, богат кальцием, пробиотиками и белком, но также он содержит большое количество насыщенных жиров – употребление большого количества сыра, в особенно в сочетании с другими жирными продуктами, может навредить здоровью, увеличив вероятность развития проблем с сердцем.Авторы публикации подчеркивают, что они не утверждают, что в их исследовании именно употребление сыра снижало вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Они высказывают мнение, что любители сыра в целом питались более правильно и здорово. Впрочем, отказываться от сыра они все же не советуют.