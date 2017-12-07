Как часто нужно менять постельное белье?

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Если пользоваться одним и тем же комплектом постельного белья слишком долго, в нем могут скопиться патогенные микроорганизмы и/или грибки, которые могут спровоцировать развитие самых разных болезней и аллергических реакций, утверждает микробиолог Филипп Тиерно из New York University.Организм человека в год производит примерно 98 литров пота в постели. В теплое время года эта влажная среда становится идеальным местом для размножения грибковых колоний. Поэтому менять постельное белье следует не реже, чем один раз в неделю, как утверждает специалист.В недавнем исследовании, которое оценивало уровень загрязнения грибками постельных принадлежностей, ученые обнаружили, что перьевые и синтетические подушки со сроком службы от 1,5 до 20 лет могут содержать от четырех до 17 различных видов грибов, многие из которых могут быть патогенными.В дополнение к грибкам и бактериям, ваша постель по мере удлинения срока использования белья, загрязняется потом, слизью, отмершими клетками кожи, влагалищными и анальными выделениями, а также перхотью и пылью. Эту среду заселяет и пылевой клещ, чьи экскременты тоже попадают на постельное белье. Всего за неделю количество этих загрязнений становится весьма значительным, утверждает Филипп Тиерно. Некоторые компоненты этой грязи могут вызвать аллергию, астму, кожные заболевания, а также проблемы с ногтями и волосяным покровом.«Если вы на улице случайно дотронетесь до собачьих фекалий, вы ведь наверное захотите вымыть руки после этого? Примените эту аналогию к своей постели. Если бы вы увидели, что там находится (хотя вы не видите), то непременно спросили бы себя, а хотите ли вы в этом спать», - заключил профессор Тиерно.