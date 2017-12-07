География проживания и личный риск развития рака оказались связаны

Удивительный вывод сделали исследователи из Университета Кипра. По их словам, на риск развития рака влияет климат. Так, более прохладный климат повышает соответствующий риск. Следовательно, россияне и жители других стран с похожим климатом находятся в реальной опасности.В качестве примера ученые приводят статистику скандинавских стран. Эксперты сравнивали статистику заболеваемости в этих странах с Индией и Таиландом. Оказалось, показатели северных стран были в 2-3 раза выше. Объяснение специалисты нашли в генах. Так, генетические мутации, не дающие клеткам тела умирать в условиях отрицательных температур, связаны с опухолями груди, кишечника, лейкозами. Мутации предотвращают смерть и восстанавливают ДНК, а ведь проблемы с восстановлением ДНК, как и бесконтрольное деление клеток, приводят к раку.То есть гены, предназначенные для перенастройки организма на холодный климат, повышают риск злокачественных новообразований. Кстати, в 2010 году было проведено исследование, которое показало: отрицательные температуры в северном полушарии делают мужчин более уязвимыми перед раком простаты. Но тогда ученые объясняли данный факт дефицитом витамина D. Теперь же эксперты ссылаются на то, что место проживания человека всегда влияет на его гены.