Преждевременные роды являются серьезным испытанием для отцов

Отцы недоношенных детей страдают от более сильного стресса, чем матери, особенно в период, когда детей отправляют домой из отделения интенсивной терапии новорожденных. Это выяснили сотрудники Северо-Западного университета. Специалисты связывают стресс с недосыпанием, потерей контроля и необходимостью реагировать на все потребности ребенка, сообщает The Indian Express.Ученые оценивали концентрацию кортизола (гормона стресса) в слюне родителей недоношенных детей за день до выписки, а также через один день, пять дней и 14 дней после приезда домой. Кроме того, участники заполнили опросники. Исследователи обнаружили, что уровень кортизола в слюне у отцов перед выпиской младенцев оказался повышен. Выше всего он был у отцов детей со слабым здоровьем, выписанных из отделения интенсивной терапии новорожденных.Специалисты говорят: повышенный уровень стресса может влиять на выполнение родительских обязанностей и связь между детьми и родителями. Чтобы избежать существенного повышения уровня стресса, отцам нужно успокаиваться и набираться уверенности в своих силах, когда дети еще находятся в отделении интенсивной терапии.