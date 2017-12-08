Раскрыты неожиданные последствия постоянных физических нагрузок

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Американские ученые показали, что физические упражнения благотворно влияют на микрофлору кишечника вне зависимости от диетических пристрастий.Исследования опубликованы в журналах Gut Microbes и Medicine & Science in Sports & Exercise, сообщает Иллинойсский университет в Урбане-Шампейне (США).В первой статье описаны последствия пересадки мышам со стерильным кишечником фекальных микробиомов, полученных от грызунов с низким и высоким уровнями физической активности. У мышей, которые получили микроорганизмы от физически активных мышей, наблюдалось улучшение состояния здоровья кишечника.Вторая публикация посвящена наблюдению за небольшой группой женщин с нормальным и избыточным весом. В течение шести недель они регулярно получали кардионагрузки, а в следующие полтора месяца физические упражнения прекратились.Наблюдения показали, что интенсивные физические упражнения привели к резкому увеличению у женщин с нормальным весом концентрации масляной кислоты в кишечнике и незначительному — у тучных. После прекращения регулярных физических упражнений уровни масляной кислоты в кишечнике у наблюдаемых вернулись к прежним значениям.Масляная кислота синтезируется в кишечнике, она необходима, в частности, для эффективного переваривания пищи и предотвращения распространения болезнетворных микроорганизмов.