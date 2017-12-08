Названо самое эффективное средство от бессонницы

Неожиданный вывод.Ученые австралийского Университета Квинсленда рассказали о благоприятном влиянии секса на сон.Глава исследовательской группы доктор Мишель Ластелл провел масштабный опрос людей возрастом от 18 до 70 лет, чтобы выяснить, что они делают перед сном и как потом спят. В результате, 64% респондентов ответили, что засыпают быстрее и спят крепче, если перед сном занимались любовью и испытывали оргазм.Ученый объясняет это тем, что во время секса, в частности оргазма, у человека вырабатывается «биохимический коктейль», в котором превышается содержание окситоцина и пролактина, которые снижают уровень гормона стресса – кортизола.Кроме того, доктор Ластелл уверен, что секс перед сном помогает забыть о проблемах и гаджетах.