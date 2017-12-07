Пять вещей, которые должны знать женщины об интиме глазами мужчин

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Чего на самом деле хотят мужчины.По мнению сексологов, мужчины в сексе весьма предсказуемы, но чтобы доставить им настоящее удовольствие, нужно не просто раздеться и окунуться в «пучину страсти». Узнай, что мужчины любят в постели еще.Мужчины хотят, чтобы женщины раскрывали свои идеи. Во многих из нас есть скрытый талант сценариста порно, так почему бы им не воспользоваться? Преврати секс не просто в половой акт, а в своеобразную игру, во время которой не нужно судить друг друга.Для этого сексологи рекомендуют написать несколько коротких сценариев со своими сексуальными фантазиями, которые тебе хотелось бы воплотить в реальность. Затем их можно спрятать куда-то в коробку или сфотографировать, а во время близости чередовать, или комбинировать.Доказано, что разговор во время секса стимулирует больше. Но какой именно? Конечно, партнеру не стоит рассказывать о том, какую кофточку ты сегодня купила, или на какой фильм ходила с подругой.Эти разговоры должны быть возбуждающими – немного пошлые, и порой даже брутальные. Как бы забавно это ни звучало, слова женщины могут заставить мужчину почувствовать себя сильным и мужественным, как римский гладиатор, даже если он обычный менеджер.Не секрет, что эмоциональная близость существенно влияет на секс. Но, чтобы любовные игры действительно доставили мужчине удовольствие только этого не достаточно.Многие пары сталкиваются с этим дисбалансом. Сексологи советуют позволить партнеру иметь то, что можно назвать «отдельной сексуальностью», которая включает нечто иное, но при этом не предает вторую половинку. Это может быть просмотр порно, выбор секс-игрушек – то, что он может сделать сам, чтобы пофантазировать, в принципе, как и ты. Такие индульгенции помогают поддерживать баланс желания и преданности.Так уж случилось, что вся слава досталась члену, но у мужчин же есть и многие другие эрогенные зоны! Ему нравится, когда ты проявляешь инициативу, и не стесняешься изучать его тело, отыскивая новые точки наслаждения.Сексолог: как правило, мужчины не исправляют женщин, потому что боятся, что те закроются, и вообще перестанут к ним прикасаться. Но есть много мест, к которым женщина таки должна прикоснуться: ягодицы, бедра, промежность между мошонкой и анусом – это все будет усиливать удовольствие во время секса.Мужчины ничем не отличаются от женщин, когда речь идет о комплиментах в качестве катализаторов сексуальной уверенности. Поверь, многие из них беспокоятся не только о размере своего члена, но и о состоянии волос и даже кожи.Этой похвалой ты можешь его поощрить до того, как попасть в постель (например, сказать, как красиво он выглядит) и уже после, когда он предстанет перед тобой уже обнаженным.