Анализ крови выявит склонность к суициду
Каждая женщина рассказала о своем состоянии здоровья, привычках, социально-экономическом статусе, указала основные вехи биографии. Затем участниц разделили на две группы – в одну вошли 34 женщины, которые причиняли себе вред с целью уйти из жизни, в другую – 39 женщин, никогда не пытавшихся совершить самоубийства. В среднем между попытками суицида и началом исследования у женщин из первой группы проходило по 13 лет. Анализы показали, что даже спустя такое продолжительное время уровень нейротрофического фактора мозга в периферической крови оставался низким, таким образом, уменьшение его концентрации имело долгосрочный характер. Краткосрочные периоды тревожности или плохого настроения на уровень белка в плазме не влияли – на нем отражалась только история попыток суицида. Ученые планируют теперь повторить исследование на мужчинах, а также определить, можно ли включить тестирование на уровень нейротрофического фактора мозга в список стандартных анализов.
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