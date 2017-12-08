10 эффективных способов укрепления волос

У выпадения волос могут быть самые разные причины – от недостатка микроэлементов до генетической предрасположенности или достаточно серьезных заболеваний. И чтобы решить проблему, важно устранить не последствие, а причину.1. Для начала стоит выяснить, является ли потеря волос патологией. В день мы теряем до ста волос, и это считается нормой. Проведите простой тест: обратите внимание, есть ли на конце выпавшего волоса мешочек (луковица)? Луковицы нет? Это значит, что выпадение волос – в пределах нормы, и о нем можно не беспокоиться.2. Луковица есть? Проведите еще один тест. Не мойте голову в течение двух-трех дней, а затем потяните волосы на макушке и на висках. В руках осталось более пяти волос? Вам срочно надо к врачу-трихологу.3. Загляните в семейный альбом. Если с пожелтевших фотографий на вас смотрят лысоватые предки, скорее всего, у вас андрогенетическая алопеция. Это не болезнь, а досадное свойство, развитие которого можно задержать, проявления уменьшить, но полностью избежать его невозможно. В этом случае тоже стоит обратиться к трихологу.4. Попросите близких людей понаблюдать за вами во сне. Довольно редко встречается разновидность неврозов, которая проявляется выдергиванием волосков во сне.5. Если есть возможность, отдохните пару недель. Высыпайтесь, правильно питайтесь, не нервничайте. После этого понаблюдайте за состоянием волос. Если они стали выпадать меньше, то чтобы справиться с проблемой, вам нужно изменить образ жизни.6. Откажитесь от тесных головных уборов – «парников», но и не щеголяйте без шапки при 20 °C морозе. И то, и другое нарушает кровоснабжение волосяных луковиц.фен вреден волосам7. Реже пользуйтесь фенами, металлическими и пластмассовыми расческами с частыми зубьями, отдайте предпочтение деревянным расческам и массажным щеткам. Старайтесь не расчесывать мокрые волосы, дайте им подсохнуть.8. Сдайте анализы. Нелишним будет проконсультироваться у эндокринолога и сдать анализы на гормоны, сахар, пройти реоэнцефалографию и другие тесты. Кроме того, можно обратиться к специалистам, исследующим содержание химических элементов в волосах. На основе обследований вам смогут подобрать препараты для укрепления волос.9. Посоветуйтесь с диетологом. С целью нормализации питания лучше всего провести компьютерный анализ потребностей организма в питательных веществах и фактической обеспеченности ими.10. В некоторых случаях выпадение волос может быть симптомом серьезных заболеваний (среди них сахарный диабет, анемия, нарушение гормонального баланса у женщин, истощение нервной системы). Обратитесь к врачу, чтобы исключить эти болезни.