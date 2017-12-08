Что нужно знать о гормонах каждой женщине
Рассмотрим подробнее, чем именно может грозить недостаток или избыток гормонов в организме.
1. Эстроген
Этот гормон является «самым женским». Он производится яичниками и несет ответственность за постоянное клеточное обновление, защиту от холестерина, а также продлевает молодость. Красота и структура волос, упругая кожа – тоже его забота.
В избытке:
Однако, чрезмерное количество эстрогена может обернуться для его хозяйки полнотой, особенно в районе живота или бедер, которые являются проблемными женскими зонами. Но это не самое страшное, ведь с избытком эстрогена возрастает риск возникновения доброкачественных опухолей.
В недостатке:
В этом случае Вам грозит раннее появление морщин, выпадение волос на голове. Между тем, волосы могут появиться на груди, лице или на руках.
2. Инсулин
Он вырабатывается в поджелудочной железе и занимается расщеплением сложных углеводов, а также держит под контролем уровень сахара в крови.
В недостатке:
Инсулиновая недостаточность приводит к печальным последствиям в виде развития предрасположенности к сахарному диабету.
Это гормон любви и привязанности. Окситоцин активизируется после родов и формирует нежные взаимоотношения матери и ребенка.
В избытке:
При разном виде нагрузок, а также при стрессовых ситуациях этот гормон может вырабатываться в слишком больших количествах. Вот почему женщины с избытком окситоцина в крови такие заботливые.
4. Тестостерон
Одаривает женщин мужскими качествами: уверенностью в себе, решительностью и целеустремленностью. Этот гормон производится в надпочечниках. Женщинам с большим количеством тестостерона проще даются хорошие результаты в мире спорта, они активнее наращивают свою мышечную массу.
В избытке:
Женщины с повышенным тестостероном в крови из милых и нежных становятся злобными и агрессивными натурами.
5. Норадреналин
В надпочечниках в стрессовых ситуациях начинается выработка норадреналина. Из-за него на щеках появляется румянец и блестят глаза, кожа становится гладкой, а сосуды расширяются. Это еще не все его плюсы: этот гормон помогает не только очаровательно выглядеть, но и крепко спать, чувствовать себя более уверенно и ничего не бояться.
4. Тироксин
Этот необычный гормон синтезируется в щитовидной железе и занимается регулированием обмена веществ. Его функция – сохранение стройности фигуры и ясности ума.
В избытке:
Избыток тироксина может помочь при похудении. Но от него можно «дохудеться» вплоть до анемии. И еще о побочных эффектах: сонливость или бессонница, плохая память, повышенная тревожность и мнительность. Если эти симптомы Вам знакомы, то скорее проверьте щитовидку у врача.
В недостатке:
Негативные последствия, которые сигнализируют о недостатке тироксина в организме: апатия и сонливость, забывчивость, бесплодие и чрезмерная полнота.
Помните о том, что Вы уникальны и неповторимы. Следите за уровнем своих гормонов и будьте здоровы!
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