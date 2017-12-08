Зимний сезон: полезные продукты для здорового рациона

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Медики рекомендуют разнообразить рацион питания зимой некоторыми продуктами.Самой главной задачей каждого из нас является правильное питание, которое позаботится об иммунной системе и позволит выглядеть превосходно, не набирая за зиму лишние килограммы.Многие люди считают, что в холодное время года витаминов в продуктах питания не найти, но на самом деле они глубоко заблуждаются. Конечно же, рацион питания, продукты и блюда, которые мы едим зимой, кардинально отличаются от летних или весенних. Но это вовсе не означает, что витаминами можно запастись только летом, а зимой налегать исключительно на углеводы в виде каш, варенья, картошки, макаронных и хлебобулочных изделий, соленья и так далее.Это правило здорового питания не отменяется зимой. Фруктов и овощей, а также ягод и свежей зелени в зимний сезон тьма тьмущая, было бы желание их есть. К слову, стоимость "зимних" даров природы гораздо более низкая, нежели летом огурцы и помидоры.Необходимо налегать на свеклу, любую капусту, картофель, топинамбур, морковь, тыкву, яблоки, клюкву, калину и так далее. Все эти продукты необыкновенно полезны.Не стоит забывать о репчатом луке и чесноке, ведь они обладают огромным спектром полезных свойств, в том числе и противовирусным и антисептическим, что очень полезно для организма в холода.Медики больше склоняются к тому, что квашенные продукты гораздо более полезны, нежели всеми любимые соленья. Дело в том, что при естественном брожении под гнетом вырабатываются молочнокислые бактерии, которые невероятно полезны для микрофлоры кишечника и, соответственно, для иммунитета. Когда продукт засаливают в банке и консервируют, то в нем полезных веществ практически не остается, а вот соли, наоборот, слишком много.Поэтому врачи рекомендуют зимой налегать на квашеную капусту, моченые яблоки и арбузы.Необязательно есть его литрами, буквально пару ложек в день для поддержания иммунитета, красивой и чистой кожи, крепких ногтей и блестящих волос, а также пищеварения и ускорения обмена веществ.