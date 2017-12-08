Пять фактов о пользе домашних животных

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Домашние животные не только дарят своему хозяину возможность общения с живым существом, но и приносят пользу его здоровью. Исследований в этой сфере очень много. Приведём лишь некоторые факты, которые подтверждают полезность наличия в доме собачки, кошечки или волнистого попугайчика.. Домашние животные способствуют снижению давления у людей, страдающих гипертонией - самой распространённой в наши дни болезнью. Достаточно лишь на протяжении пяти минут гладить любимую кошечку, и давление приходит в норму. Собаки также обладают целительным воздействием на своих хозяев, по отзывам больных, для улучшения самочувствия иногда достаточно одного присутствия четвероногого друга.. Ещё одна болезнь века - ожирение, и с ней домашние питомцы также помогают успешно справиться. Они выполняют роль будильника и тренажёра одновременно. Разбудив хозяина утром, собака заставляет его с ней погулять, и эти прогулки продлевают жизнь владельцам.Кошки, попугаи, и даже аквариумные рыбки тоже способствуют нормализации веса, ведь их необходимо кормить в определённом режиме, ухаживать за ними, играть. Это стимулирует физическую активность хозяев, и превращается в настоящее лекарство от ряда болезней, связанных с малоподвижным образом жизни.. Домашние питомцы спасают от депрессии. Каким бы пасмурным не было настроение, вернувшись домой и увидев любимое животное, человек заряжается позитивом и забывает о проблемах.. Домашние питомцы особенно чувствительны к любым природным катаклизмам, и заранее предупреждают хозяина о возможной опасности. Кроме того, в любой критической ситуации домашний питомец - это возможность спасения от самых ужасных последствий. Животные могут позвать на помощь, а иногда и сами помогают хозяину в ситуациях, связанных с риском для жизни.. Домашние животные незаменимы в вопросах защиты, воспитания и развития детей. Они не только учат ребёнка быть добрым и отзывчивым, развивают его кругозор и учат его эмпатии, но и спасают детям жизнь и могут послужить заменой настоящей няни.А главное, домашние животные дарят своему хозяину беззаветную любовь.