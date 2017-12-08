Простые способы справиться с простудой: 3 железных правила

Чтобы не разболеться в сезон простуд и гриппа, следуйте несложным рекомендациям врачей.Телеведущая и врач Елена Малышева не раз говорила: главным методом профилактики гриппа и простудных болезней является частое мытье рук, пишет медицинский портал medikforum.ru. Мойте руки каждый раз, заходя в помещение с улицы – это обязательное правило! И да: даже в том случае, если вы их считаете абсолютно чистыми. Если по каким-то причинам помыть руки невозможно, протрите их дезинфицирующими салфетками.Люди часто не осознают, как много разных поверхностей они трогают за сутки, и как много бактерий оседает на их руках. Особенно опасно притрагиваться немытыми руками к глазам и рту.В сезон разгула вирусных заболеваний очень важно держать в чистоте жилье: регулярно проветривайте помещение и устраивайте влажную уборку. Дело в том что в пыли патогенные частицы консервируются и сохраняются более продолжительное время.Кроме того, медики установили, что после внедрения в организм человека вирус гриппа примерно 6 часов не проявляет активности, находясь все это время на слизистых. И, если предпринять срочные меры, возможно, грипп отступит.Самое простое, из того, что можно сделать – высморкаться и принять горячий душ. Также может помочь другое средство, если употребить его в самые первые часы заражения – 100 граммов алкоголя. В ходе экспериментов ученые пришли к выводу, что спирт, растворяя оболочку вирусной клетки, лишает ее способности быть заразной.