Ученые назвали две сексуальные позиции, благоприятствующие зачатию

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Если вы пытаетесь забеременеть, вероятно, вам будет интересно узнать, как вы можете увеличить свои шансы на зачатие ребенка. В ходе испытаний ученые из Франции пришли к выводу, что самыми подходящими в данном случае являются две позиции – миссионерская поза и поза «по-собачьи», когда мужчина находится сзади. По словам экспертов, в этих позах шансы на зачатие максимизируются благодаря более глубокому проникновению члена во влагалище, что позволяет сперматозоидам достигать шейки матки.Магнитно-резонансная томография подтвердила, что кончик пениса достигает шейки матки в обоих этих положениях, при этом поза «по-собачьи» является особенно эффективной. Согласно полученным данным, в миссионерской позиции пенис достигает передней части шейки матки, а поза «по-собачьи» позволяет пенису достичь задней части шейки матки. Также сообщается, что занятия сексом в положении сидя или стоя могут препятствовать должному перемещению спермы по женским половым путям, снижая шансы на зачатие.Многие врачи настаивают на том, что женщины, поднимающие ноги кверху после секса, могут повысить шансы на зачатие. Французские специалисты говорят, что это не является обязательным, но не рекомендует сразу вставать с кровати. Лучше всего полежать в постели 10-15 минут после полового акта, но поднимать ноги не нужно, так как таз при этом не изменяет своего положения в значительной степени.