9 продуктов, которые восполнят дефицит кальция

Все знают, что кальций – важнейший элемент в организме человека. Этот минерал обеспечивает здоровье и крепость зубов и костей.Боль в костях, трещины ногтей, мышечные судороги, высокий уровень холестерина – симптомы дефицита кальция.Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что низкий уровень кальция может привести к ряду серьезных заболеваний, таких как: диабет, ожирение, рак толстой кишки, сердечный приступ.1. Инжир. Каждый съеденный фрукт содержит всего 20 калорий, и обеспечивает 1% от ежедневной нормы кальция. Кроме того, инжир богат железом, калием, клетчаткой и фосфором. Сушеные фрукты – наиболее оптимальная и экономная форма потребления инжира. В день достаточно съедать от 2 до 5 сухофруктов.2. Шпинат. В супе, омлете или салате – шпинат восхитителен в любом блюде. С каждыми 100 г сырого шпината вы получаете 210 миллиграммов кальция. Обработанный шпинат содержит 150 мг, но это тоже немало. Регулярный прием шпината снижает риск остеопороза.3. Соевое масло или другие продукты на основе сои. Например, соевое молоко содержит то же количество кальция, что и коровье. Кроме того, соя малокалорийна.4. Яйца – еще один насыщенный кальцием продукт. В белке содержание минерала выше, чем в желтке. Добавляйте яйца в любимые блюда, и забудьте о хрупкости костей.5. Кунжут. В 100 г кунжута содержится норму кальция. Врачи говорят, что людям от 19 до 50 лет, ежедневно нужно потреблять 100 г кальция ежедневно.6. Сухофрукты. Если вы хотите сбросить лишний вес – сухофрукты – отличный вариант для перекуса. Они устраняют тягу к сладостям, и содержат высокий уровень кальция. Горстка миндаля или грецких орехов – богатый источник полезных элементов.7. Молочные продукты. Йогурт, сыр, творог – помогут восполнить недостаток кальция. В лактопродуктах содержится витамин D, тоже помогут лучше усваивать полезные вещества.8. Лук – овощ, который легко можно найти на любой кухне. Лук – богатый витаминами низкокалорийный продукт. На каждые 100 г, съеденного лука приходится 20 мг кальция.9. Печенье с шоколадом. В это трудно поверить, но медики настаивают, что печенье с шоколадом – отличный источник кальция. Отдавайте предпочтение безглютеновым изделиям с горьким шоколадом.