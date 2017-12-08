Сколиоз - причины и степени заболевания

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Сколиоз - это определенное смещение позвоночной дуги, которое причиняет массу неудобств современному человеку. К сожалению, на раннем этапе формирования дефекта болезнь распознать крайне трудно.Но чем раньше она будет обнаружена, тем реальнее ее устранить.Некоторые массажисты или мануалы готовы взяться за решение проблемы любой степени, но для лечения необходимо знать минимальную информацию о сколиозе и его признаках.Сколиоз развивается, как правило, с раннего детства. Даже самые заботливые родители порой не в силах вовремя обнаружить тревожные звоночки. Причиной сколиоза может стать наследственность, травмы в детстве, неправильная посадка за партой или неудобная мебель, даже неправильно подобранная одежда косвенно, но влияет на формирование болезни.Сколиоз распознать нелегко, но родителям стоит насторожиться, если чадо начинает сутулиться, часто болит голова или начинает отклоняться в определенную сторону против воли ребенка. Ведь сколиоз-это искривление позвоночника на определенный градус в ту или иную сторону. Тревожным симптомом считаются чрезмерно выступающие лопатки или их асимметричное расположение. При сколиозе даже взрослому человеку трудно находиться долго в стоячем или сидячем положении, ему нужна смена видов деятельности.В раннем детстве сколиоз развивается из-за причин, указанных немного выше в статье. В зрелом возрасте на развитие сколиоза может оказать влияние сидячий или лежачий, пассивный образ жизни, неправильное питание или слабая физическая нагрузка. Неправильно подобранный комплекс упражнений может усугубить ситуацию, мануалам нередко приходится исправлять именно последствия изначально неправильно назначенного лечения.Сколиоз в своем большинстве делится на несколько основных степеней по уровню отклонения позвоночника от нормы в градусах. При сколиозе первой степени отклонение от нормы наблюдается не более, чем на 10 градусов и иногда среди врачей считается нормой. Действительно, люди асимметричны и такие отклонения легко можно скорректировать при помощи специальных упражнений. Сколиоз второй степени характеризуется отклонением от нормы на 10-15 градусов.Третья и четвертая степень требуют вмешательства врачей. При третьей отклонение измеряется в 15-25 градусов, а при четвертой более 50, но такая форма встречается, к счастью, крайне редко даже в запущенных случаях.В целом, если найти грамотного мануала или массажиста, исправить сколиоз можно, начиная от третьей степени. Но своевременное лечение проблемы может помочь избежать лишней траты сил и времени на дополнительное вмешательство.