Как бороться с утренними отеками

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Просыпаясь ранним утром можно заметить небольшие припухлости на лице. В целом небольшая отечность, которая возникает после сна, может считаться нормой. Обусловлена она, в большинстве своем тем, что тело довольно долго находится в горизонтальном положении.Как правило, такие отеки спадают очень быстро, буквально через пару минут после пробуждения.Если говорить о сильных отеках, которые носят регулярный характер и способны сильно подпортить внешний вид женщины, то причин может быть несколько. Конечно, первая и основная причина - это патология почек. Различные заболевания, которые могут повлиять на работу почек, стать причиной почечной недостаточности. Из-за нее и возникает повышенная отечность.Неправильное питание также может быть причиной возникновения отеков. Употребление в пищу жирного, жареного, перченого или соленого в большом количестве может стать причиной отеков.Чрезмерное употребление алкоголя, а затем и неограниченное потребление воды тоже может стать причиной повышенной отечности.Сидячий образ жизни, как правило, не идет на пользу человеку. Если длительное время пребывать в одном и том же положении, то нарушается кровообращение и как следствие, отток жидкости, а потом появляются отеки.- Правильное питание. Тут все просто, если причина в неограниченном потреблении жирной, жареной или соленой пищи, то необходимо проявить умеренность. Отказаться от употребления соли в большом количестве. Отдать предпочтения кисломолочным продуктам;- Мочегонные средства. Однократный прием мочегонных средств может помочь избавиться от отеков. Постоянно принимать препараты такого рода не стоит, они вымывают кальций из организма и другие полезные микроэлементы. Скорее прием мочегонных средств можно считать экстренной помощью при высокой отечности;- Травяные отвары от отеков. Отвары некоторых трав помогут устранить высокую отечность. В борьбе против отеков хорошо помогают такие травы, как: спорыш, душица, толокнянка, полевой хвощ и так далее. Можно заваривать полезные травки по отдельности или вместе, сочетая их в травяном сборе.В аптеке легко купить урологические сборы, они представлены в большом ассортименте. Применять их легко и просто.БАДЫ. Как правило, это вспомогательные средства, которые смогут улучшить работу почек, их применяют по назначению специалиста, если есть показания. В основном БАДы состоят из растительных компонентов.В том случае, если отеки беспокоят на протяжении долго периода времени, то лучше обратиться к врачу - нефрологу для выявления причины.