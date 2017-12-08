Обнаружена новая опасность продуктов с углеводами

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Интенсивное потребление продуктов питания, содержащих «быстрые» углеводы, ведет к сильному артериальному стрессу, - об этом заявили израильские ученые из Университета Тель-Авива. Наиболее опасными для состояния сердечнососудистой системы они считают продукты с высоким гликемическим индексом.Белый хлеб, сладкая выпечка и сдоба, картошка фри и газированные напитки повышают риск развития заболеваний сердца, отметили специалисты в своем новом исследовании. Согласно полученным ими данным, богатая углеводами пища побуждает артерии и сосуды резко расширяться, подолгу оставаясь в таком положении. Это увеличивает нагрузку на сердце и изнашивает его раньше времени, сообщили авторы проекта.В их исследовании участвовали 56 человек, которые были поделены на группы с отдельным рационом в каждой. В частности, участники разных групп употребляли кукурузные хлопья с молоком, сахарную смесь, хрустящие хлебцы. В одной из групп добровольцы питались в соответствии со своим обычным рационом.«Эксперимент показал, что продукты, которые входили в рацион участников первых трех групп, имеют высокий гликемический индекс. Они богаты углеводами и приводят организм к артериальному стрессу. Лучше поменять вредную еду на овсянку, орехи, овощи, фрукты и бобовые», - констатировали в финале исследователи.