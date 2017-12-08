10 интимных вопросов, на которые нужно знать ответы
1. Есть ли риск, что тампон попадет из влагалища в матку?
Нет. Шейка матки, та самая, что разделяет влагалище и матку, работает лучше ниппеля. Все выпускает, ничего не впускает. Поэтому, чтобы попасть в матку, сперматозоидам надо быть очень маленькими и страшно целеустремленными.
Однако если в порыве страсти вы забыли или не успели вынуть тампон, сходите гинекологу и вам его извлекут. Из влагалища, не из матки.
2. Припухлости и покраснения
Обычно беспокоиться не о чем, но если покраснения не проходят в течение нескольких дней, проверьтесь у гинеколога.
Обязательно проверьтесь, если вы заметили волдыри или язвочки вокруг влагалища (их может вызывать вирус герпеса) либо обнаружили у себя бородавки (папилломы) или отвратительные острые шишечки (остроконечные кондиломы). Они, во-первых, заразны, во-вторых, без лечения имеют свойство разрастаться. Удаляются и те и другие лазером или криотерапией.
3. Иногда дискомфорт во время секса закономерен
Отсутствие смазки, инфекции, эндометриоз и травмы могут сделать секс болезненным. Половые губы могут травмироваться во время полового акта. Попробуйте больше смазки и другие позы для секса.
4. Смазка включает ощущения
Опрос более 2500 женщин показал, что с лубрикантами удовольствия от секса больше, будь то секс сам на сам или с партнером.
5. Лобковые волосы не ошибка природы
Лобковые волосы не ошибка природы, и не надо ее слишком рьяно исправлять. Ресницы защищают глаза, волосы в носу фильтруют пыль перед носоглоткой, брови удерживают пот от попадания в глаза, а лобковые волосы защищают половые губы от трения и влагалище от попадания бактерий.
Стрижка — да. Но не удаление. И чаще мойтесь, поскольку волосы имеют свойство впитывать и удерживать запахи.
6. Влагалище самоочищается
Не нужно лить внутрь жидкое мыло, спринцеваться или пихать ершики с пемолюксом — влагалище имеет собственную систему очистки. Вспомните о глазах, которые чистят себя слезами и морганием. Выделения из влагалища работают аналогичным образом.
Спринцевание и мыло для интимной гигиены могут нарушить хрупкий рН влагалища и лишить вас защиты от инфекций. Усердное мытье влагалища специальными средствами может привести к химическому вагиниту. Симптомами его служат покраснение, болезненный зуд во влагалище и обильные выделения.
7. Туалет после секса нужен
Природа после секса гонит в туалет не только мужчин. Доверьтесь ей, это естественная реакция. Вовремя пописать — бесценно, это означает смыть большое количество потенциально вредных бактерий и снизить риск инфекции.
8. Влагалище – это мышца. Качайте ее
Тонус влагалища зависит от уровня гормона эстрогена и от регулярного секса. Если секса с живым партнером мало или он не постоянен, вибратор вам в руки. И это не шутка.
Для женщин после менопаузы одного только вибратора недостаточно. Необходимы регулярные упражнения для мышц тазового дна. Та самая гимнастика Кегеля.
9. Снова про мышцы тазового дна. Мышцы в тонусе – секс лучше
Упражнения Кегеля (или аналогичные) не только защитят от недержания мочи, но и способствуют повышению чувствительности и ведут к ярким оргазмам. Чтобы укрепить мышцы тазового дна, сядьте поудобней и сожмите мышцы 10–15 раз подряд. Дыхание, мышцы пресса и ягодиц при этом должны быть расслаблены. Когда мышцы станут сильнее, удерживайте их в напряжении по 10 секунд. Это простое упражнение можно делать везде, даже в метро или в пробке по дорогое на работу.
10. Хлопок – лучший выбор
Не надо перегревать промежность. Все заботятся о мальчиках с их яичками, забывая о девочках. Так вот: узкие джинсы или леггинсы и синтетическое белье заметно повышают температуру влагалища, делая женщин уязвимыми для грибковых заболеваний.
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