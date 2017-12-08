10 интимных вопросов, на которые нужно знать ответы

Специалисты рассказали об основных вопросах женской интимной гигиены, связанной с сексуальной жизнью.Нет. Шейка матки, та самая, что разделяет влагалище и матку, работает лучше ниппеля. Все выпускает, ничего не впускает. Поэтому, чтобы попасть в матку, сперматозоидам надо быть очень маленькими и страшно целеустремленными.Однако если в порыве страсти вы забыли или не успели вынуть тампон, сходите гинекологу и вам его извлекут. Из влагалища, не из матки.Обычно беспокоиться не о чем, но если покраснения не проходят в течение нескольких дней, проверьтесь у гинеколога.Обязательно проверьтесь, если вы заметили волдыри или язвочки вокруг влагалища (их может вызывать вирус герпеса) либо обнаружили у себя бородавки (папилломы) или отвратительные острые шишечки (остроконечные кондиломы). Они, во-первых, заразны, во-вторых, без лечения имеют свойство разрастаться. Удаляются и те и другие лазером или криотерапией.Отсутствие смазки, инфекции, эндометриоз и травмы могут сделать секс болезненным. Половые губы могут травмироваться во время полового акта. Попробуйте больше смазки и другие позы для секса.Опрос более 2500 женщин показал, что с лубрикантами удовольствия от секса больше, будь то секс сам на сам или с партнером.Лобковые волосы не ошибка природы, и не надо ее слишком рьяно исправлять. Ресницы защищают глаза, волосы в носу фильтруют пыль перед носоглоткой, брови удерживают пот от попадания в глаза, а лобковые волосы защищают половые губы от трения и влагалище от попадания бактерий.Стрижка — да. Но не удаление. И чаще мойтесь, поскольку волосы имеют свойство впитывать и удерживать запахи.Не нужно лить внутрь жидкое мыло, спринцеваться или пихать ершики с пемолюксом — влагалище имеет собственную систему очистки. Вспомните о глазах, которые чистят себя слезами и морганием. Выделения из влагалища работают аналогичным образом.Спринцевание и мыло для интимной гигиены могут нарушить хрупкий рН влагалища и лишить вас защиты от инфекций. Усердное мытье влагалища специальными средствами может привести к химическому вагиниту. Симптомами его служат покраснение, болезненный зуд во влагалище и обильные выделения.Природа после секса гонит в туалет не только мужчин. Доверьтесь ей, это естественная реакция. Вовремя пописать — бесценно, это означает смыть большое количество потенциально вредных бактерий и снизить риск инфекции.Тонус влагалища зависит от уровня гормона эстрогена и от регулярного секса. Если секса с живым партнером мало или он не постоянен, вибратор вам в руки. И это не шутка.Для женщин после менопаузы одного только вибратора недостаточно. Необходимы регулярные упражнения для мышц тазового дна. Та самая гимнастика Кегеля.Упражнения Кегеля (или аналогичные) не только защитят от недержания мочи, но и способствуют повышению чувствительности и ведут к ярким оргазмам. Чтобы укрепить мышцы тазового дна, сядьте поудобней и сожмите мышцы 10–15 раз подряд. Дыхание, мышцы пресса и ягодиц при этом должны быть расслаблены. Когда мышцы станут сильнее, удерживайте их в напряжении по 10 секунд. Это простое упражнение можно делать везде, даже в метро или в пробке по дорогое на работу.Не надо перегревать промежность. Все заботятся о мальчиках с их яичками, забывая о девочках. Так вот: узкие джинсы или леггинсы и синтетическое белье заметно повышают температуру влагалища, делая женщин уязвимыми для грибковых заболеваний.