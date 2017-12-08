Найден быстрый способ улучшить состояние сердца после инфаркта

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Инфаркт способен привести к необратимым неблагоприятным изменениям в сердце, но ученые из Ирландии нашли способ укрепить сердечную мышцу после перенесенного приступа. Этот метод, по словам исследователей, дает надежду многим пациентам, пострадавшим от сердечного удара.Сотрудники Университетского колледжа Корка предложили спасать жертв инфаркта уколами определенного белка. Достаточно однократного применения такой инъекции, чтобы помочь сердцу восстановиться после приступа, полагают они.В частности, опыты показали, что спасительным средством для переживших инфаркт могут стать инъекции малых доз белка, известного как инсулиноподобный фактор роста (IGF1).«Однократное введение низких доз белка IGF1 является безопасным и может улучшить восстановление сердца после сердечного приступа», – заявил в связи с этим ведущий специалист проекта профессор Ноэл Кэплис.Во время испытаний с участием пациентов было установлено: люди, которые получали дозу указанного белка, демонстрировали прогрессию в деле восстановления сердца. Через два месяца после инфаркта их сердечная мышца была в лучшей форме по сравнению с теми, кто получал лишь плацебо.«После сердечного приступа рубцовая ткань может расширять камеры сердце, но благодаря дозам IGF1 сердце сохраняло свою форму гораздо лучше», - констатировали ученые.