Названа главная опасность обезболивающих лекарств

Частое употребление болеутоляющих средств может приводить к ожирению и бессоннице.Такой вывод сделали ученые из Ньюкаслского университета (Великобритания).Эксперты проанализировали данные, полученные во время длительного исследования UK Biobank. Ученые оценили состояние сердечно-сосудистой системы и обмена веществ в 133 тысяч человек. Также специалисты сравнивали такие показатели, как индекс массы тела, окружность талии и артериальное давление у пациентов, принимавших болеутоляющие, и тех, кому прописали только лекарства для сердца.Как выяснилось, что пациенты, которые принимали опиоиды вместе с лекарствами для нормализации метаболизма и сердечной деятельности – риск ожирения увеличивался на 95 процентов, а вероятность гипертонии — на 63 процента.Ученые объясняют, что согласно этим результатам, болеутоляющие препараты, применяемые для борьбы с хроническими болями, следует назначать на небольшие периоды времени.Эксперты указывают, что в последнее время врачи все больше обеспокоены, что опиоиды вызывают зависимость и большое количество побочных эффектов, в частности, нарушение ночного дыхания и сна.