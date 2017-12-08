8 полезных свойств мандаринов для здоровья

Ценная информация для тех, кто не ест мандарины.Декабрь можно смело назвать "мандариновым" месяцем, ведь сейчас прилавки всех магазинов завалены разнообразными сортами этих ярко-оранжевых фруктов, запах которых вызывают такую ассоциацию, как приближающийся Новый год.Мало, кто знает, что мандарины вмещают в себе множество уникальных веществ, за счет чего обладают целебными свойствами. Диетологи рекомендуют по возможности чаще есть мандарины, потому что в них есть: каротин, аскорбиновая кислота, витамин С, В6, кальций, магний, железо, медь, калий, фосфор и другие полезные микроэлементы. К тому же, в 100 г мандаринов всего 53 калории.Витамин С не позволяет образовываться канцерогенным соединениям, перерастающим в раковые клетки, тем самым укрепляя иммунную систему и усиливая защитную функцию организма. Употребление мандаринового сока - отличный метод профилактики рака печени.Но это только в том случае, если есть мандарины вместе с белой мембраной, которую обычно снимают с долек. За счет этого свойства человек обеспечивает себе надежную защиту от заболеваний сердца и сосудов.За счет этого диабет второго типа человеку, употребляющем этот вид цитрусовых фруктов, не грозит.Достаточное количество витамина А в мандаринах наилучшим образом влияет на зрение и глаза.Мандарины обогащены железом и этого хватит для того, чтобы у человека не развивалась анемия.Так как вещества из мандаринов не позволяют холестерину впитываться в стенки сосудов также, как и глюкозе, человек не может стремительно набирать вес.Магний и витамин В6 отлично справляются с функцией поддержания нервной системы в хорошем состоянии, несмотря на стрессы.Как видите, перечень полезных свойств мандаринов довольно широк, поэтому врачи и советуют есть как можно чаще эти фрукты с необычайным ароматом и ни с чем не сравнимым вкусом.