Эксперты назвали неожиданные причины слабого иммунитета

Медики говорят, что иммунная система очень сложна, и до сих пор не изучена до конца.Эксперты сообщили, что человек должен употреблять меньше сахара, спать не менее 6 часов и не быть одиноким.Здоровье могут подорвать не только инфекции и вирусы, но и другие неожиданные факторы.Это недосыпание, избыточное употребление сахара и одиночество.Если человек мало спит, его клетки иммунитета не успевают восстановится. Сахар снижает активность белых иммунных кровяных телец, а если человек один, то у него повышен уровень стресс-гормонов, а это в свою очередь снижает вирусную защиту организма.