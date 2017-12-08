Медики назвали самый полезный орех для иммунитета
По мнению медиков, употребление миндаля позволит значительно укрепить иммунитет.
Миндаль укрепляет иммунитет даже лучше, чем витамин С, а регулярное употребление этого ореха позволяет организму успешно бороться с целым рядом вирусов, в том числе с теми, которые вызывают грипп и простуду, пишет Cosmopolitan.
Например, шкурка миндаля улучшает способности белых кровяных телец находить вирусы. Употребление миндаля также увеличивает возможность организма предотвращать размножение вирусов и их распространения по телу.
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Добавил Ivan в категорию Разное
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