Медики назвали самый полезный орех для иммунитета

Миндаль – орех, который обязательно стоит включить в свой зимний рацион питания.

По мнению медиков, употребление миндаля позволит значительно укрепить иммунитет.

Миндаль укрепляет иммунитет даже лучше, чем витамин С, а регулярное употребление этого ореха позволяет организму успешно бороться с целым рядом вирусов, в том числе с теми, которые вызывают грипп и простуду, пишет Cosmopolitan.

Например, шкурка миндаля улучшает способности белых кровяных телец находить вирусы. Употребление миндаля также увеличивает возможность организма предотвращать размножение вирусов и их распространения по телу.
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Добавил Ivan в категорию Разное

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