Минздрав начал кампанию по популяризации посмертного донорства

Сегодня Минздрав России начинает широкую кампанию в соцсетях, которая призвана популяризировать идею донорства органов для трансплантации. Об этом сообщили в ведомстве. Сейчас своей очереди на пересадку ожидают 5 тыс. россиян. Законодательная база позволяет проводить такие операции, однако настороженное отношение общества к посмертному донорству органов тормозит развитие трансплантологии.По данным Минздрава, в листах ожидания сегодня около 5 тыс. пациентов, которым необходима операция по трансплантации. В 2016 году отечественные специалисты провели 1704 пересадки органов (а с учетом пересадки тканей было выполнено 4386 операций), что на 14,8% больше, чем годом ранее. Это стало возможно благодаря поправкам, внесенным в ст. 47 (она посвящена трансплантации) Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Но еще большего прорыва в трансплантологии врачи ждут после принятия закона о донорстве органов и тканей.— Пять лет мы готовили этот чрезвычайно важный для нашей страны документ. Мы очень активно работали и с трансплантологами, и с реаниматологами, потому что это две стороны одной медали, и со специалистами по этике и правоведами. Законопроект прошел широкое общественное обсуждение. Это пионерский закон, который позволяет впервые перевести нашу систему донорства на принципиально новые системные рельсы: не дать возможности ни трансплантологам, ни реаниматологам, которые должны спасать человека до последнего, самим заниматься этим вопросом. Создается отдельный координирующий механизм, не зависимый ни от тех, ни от других, с прозрачной базой людей, нуждающихся в трансплантации органов, и волеизъявлений на донорство, — сообщила ранее «Известиям» Вероника Скворцова.Однако, помимо законодательной базы, для развития трансплантологии необходимо изменение отношения к посмертному донорству органов. В Минздраве считают, что запуск в интернете " rel="nofollow">социальных роликов на эту тему может повлиять на общественное мнение.— Наш коммуникационный проект направлен на информирование граждан о донорстве органов в целях трансплантации. Созданный видеоролик можно увидеть в сети интернет, а в перспективе — и на телевизионных каналах, — сообщали «Известиям» в ведомстве. — Наша задача — развенчать мифы, связанные с темой донорства органов, рассказать о современных технологиях трансплантологии, социальных аспектах донорства органов, мировом и российском опыте в этой области медицины.Будет ли принят новый закон о трансплантологии в этом году, в Минздраве сказать не могут. Но уверены, что его принятие увеличит количество трансплантаций органов, в том числе — детям.— Законом создается система, при которой каждый сможет выразить свое согласие или несогласие с посмертным забором органов, — регистр волеизъявлений. Иными словами, мы уходим от споров относительно модели согласия — каждый будет решать сам. Это очень важно, чтобы люди не думали, что будут манипуляции с подобными решениями, — пояснила «Известиям» Вероника Скворцова. — Мы очень надеемся, что в эту сессию он будет внесен и, может быть, рассмотрен в первом чтении.По словам директора Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, главного трансплантолога Минздрава РФ Сергея Готье, враг трансплантологии — мифы и суеверия.— Сегодня гражданам России доступно высокотехнологичное лечение совершенно бесплатно, но, к сожалению, не всё находится в руках врачей. Жизнь другого человека может зависеть от каждого из нас. Мы стремимся формировать правильное понимание у людей темы донорства и трансплантации органов. Мифы и суеверия по отношению к этой сфере медицины существенно препятствуют ее развитию. Нельзя забывать, что за сухими цифрами листа ожидания — человеческие жизни, — сказал он «Известиям».В РПЦ поддерживают донорство органов при условии его добровольности.— Согласно основам социальной концепции РПЦ, донорство органов является допустимым и благословляется Церковью, если донор при жизни дал свое согласие на то, чтобы его органы после его кончины использовались для пересадки другим людям, — пояснил «Известиям» заместитель председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. — При этом существуют два принципа, касающихся порядка трансплантации органов. Один основан на презумпции согласия на изъятие органов. Если донор не отказался, то он согласен на изъятие. Второй принцип — презумпция согласия. То есть трансплантация осуществляется, только если донор дал прямое согласие на изъятие органов. РПЦ исходит из того, что донорство органов как акт любви имеет нравственное обоснование только тогда, когда донор органов дал прямое прижизненное согласие. Или же такое согласие дали его родственники. Церковь оставляет за каждым человеком право выбора — жертвовать свои органы или нет. Главное — человеческая свобода. И мы выступаем за правдивую информацию, которая бы позволила людям сделать свой выбор.Сейчас донорство органов наиболее развито в католических странах — Франции, Италии и Испании (эта страна вышла на первое место в Европе по количеству трансплантаций), а также в ряде стран Латинской Америки. Эксперты связывают это с тем, что донорство было поддержано еще папой римским Иоанном Павлом II.