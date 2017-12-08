Падение артериального давления может быть признаком “скорой” смерти
В рмаках исследования, опубликованного в журнале JAMA Internal Medicine, ученые проанализировали электронные медицинские записи 46 000 британцев, которые умерли в возрасте 60 лет и старше. В эту выборку вошли как здоровые люди, так пациенты с сердечно-сосудистыми и нейродегенеративными заболеваниями.
Относительно резкое падение артериального давления в среднем за 14 лет до смерти наблюдалось у пациентов с деменцией, сердечной недостаточностью, изначально высоким кровяным давлением и потерей веса. Однако у сравнительно здоровых людей к концу жизни давление также постепенно снижалось. Это опровергает гипотезу, согласно которой снижение артериального давления может быть связано с успешным лечением гипертонии.
Ученые планируют продолжить исследования, чтобы выяснить причину старческой гипотонии. Это поможет разработать рекомендации пожилым людям о снижении риска смерти.
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