Детям вредно иметь много игрушек

Слишком большое количество игрушек может способствовать развитию синдрома дефицита внимания и других поведенческих расстройств у ребенка. Об этом предупреждают ученые Университета Толедо в штате Огайо (США).В исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Infant Behaviour and Development, приняли участие 36 детей раннего возраста, которых приглашали в игровую комнату с 4 или 16 игрушками. Оказалось, что большое количество игрушек отвлекало детей, рассеивало внимание и делало их игру непродолжительной. Дети в другой группе, где было всего 4 игрушки, были более сосредоточенными и креативными.Ученые советуют родителям, воспитателям в детских садах и учителям в школах убирать большую часть игрушек, чтобы способствовать развитию воображения и социализации детей.По словам ученых, среднестатистический ребенок в Британии имеет более 200 игрушек, однако постоянно он играет только с несколькими из них. Все остальные игрушки ему на самом деле не нужны – они только мешают его развитию.Синдром дефицита внимания — поведенческое расстройство развития, которое начинается в детском возрасте. К симптомам относят трудность концентрации внимания, гиперактивность и импульсивность. Во взрослом возрасте у таких детей нередко отмечается снижение интеллекта и трудности с восприятием информации.