Голодание может обратить вспять диабет 2 типа?
В этом исследовании приняли участие около 300 человек в возрасте 20-65 лет, у которых в течение шести предыдущих лет был диагностирован диабет. Для 149 человек ученые разработали строгую диету на 3-5 месяцев, состоящую из низкокалорийных коктейлей и супов. В день добровольцы потребляли не более 825-853 калорий. После этого периода добровольцы приняли участие в программе, которая сохраняла вес на новом уровне.
Оказалось, что 89% людей, сбросивших в результате такого голодания 15 килограммов, излечились от диабета. Такого же эффекта добились 57% людей, сбросивших 10-15 килограммов, и 34% избавившихся от 5-10 килограммов. В контрольной группе только у четырех процентов пациентов наблюдалась ремиссия.
Диабет второго типа – это заболевание, при котором чувствительность тканей снижается к действию инсулина. Этот тип диабета наиболее часто развивается у людей старше сорока лет и связан с ожирением, однако в последнее время его все чаще диангостируют у детей и у подростков с ожирением.
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