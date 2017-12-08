Неожиданно: прогулки могут подорвать здоровье
40 человек не имели проблем со здоровьем, 40 страдали от ХОБЛа, а 39 - от ишемической болезни сердца. Людей разбили на две группы, дав им разные задания. Так, первая группа должна была гулять по Гайд-парку, вторая - по оживленной Оксфорд-стрит. Эксперимент продолжался от 3 до 8 недель.
Учитывался уровень загрязнения воздуха и показатели здоровья участников после каждой прогулки. Оказалось, после прогулки по Гайд-парку у здоровых людей значительно увеличивалась жизненная емкость легких и артериальная ригидность (показатель, связанный с развитием сердечно-сосудистых заболеваний). После прогулки по Оксфорд-стрит первый из этих показателей почти не рос, а второй - падал.
При этом у участников с ХОБЛом и ишемической болезнью сердца жизненная емкость легких незначительно увеличивалась в обоих случаях. Правда, после прогулки по оживленной улице другие маркеры здоровья падали.
К примеру, у сердечников без применения фармакологической поддержки увеличивалась артериальная ригидность. Ученые подчеркивают: эти выводы актуальны не только для пожилых людей, но и для представителей других групп.
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