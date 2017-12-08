Неожиданно: прогулки могут подорвать здоровье

Врачи рекомендуют всем гулять. Однако загрязненный воздух нейтрализует положительный эффект, который может быть получен от прогулок, предупреждают сотрудники Имперского колледжа Лондона. Британские ученые сделали вывод после анализа данных 119 человек старше 60 лет.40 человек не имели проблем со здоровьем, 40 страдали от ХОБЛа, а 39 - от ишемической болезни сердца. Людей разбили на две группы, дав им разные задания. Так, первая группа должна была гулять по Гайд-парку, вторая - по оживленной Оксфорд-стрит. Эксперимент продолжался от 3 до 8 недель.Учитывался уровень загрязнения воздуха и показатели здоровья участников после каждой прогулки. Оказалось, после прогулки по Гайд-парку у здоровых людей значительно увеличивалась жизненная емкость легких и артериальная ригидность (показатель, связанный с развитием сердечно-сосудистых заболеваний). После прогулки по Оксфорд-стрит первый из этих показателей почти не рос, а второй - падал.При этом у участников с ХОБЛом и ишемической болезнью сердца жизненная емкость легких незначительно увеличивалась в обоих случаях. Правда, после прогулки по оживленной улице другие маркеры здоровья падали.К примеру, у сердечников без применения фармакологической поддержки увеличивалась артериальная ригидность. Ученые подчеркивают: эти выводы актуальны не только для пожилых людей, но и для представителей других групп.