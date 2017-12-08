Ученые: низкокалорийная диета помогает вылечить диабет

Ученые из Британии пришли к выводу, что лечебное голодание способно победить диабет второго типа.Ученые из Ньюкаслского университета провели исследование с участием 298 больных диабетом людей в возрасте от 25 до 65 лет. Участников поделили на две группы. Первая группа соблюдала специально разработанную диету в течение трех-пяти месяцев. Их основной рацион составляли диетические блюда и напитка. Через время они стали употреблять более калорийные продукты, однако при этом им проводили поддерживающую терапию для сохранения достигнутых результатов по потере массы тела. Добровольцы из второй группы питались, выполняя рекомендации для диабетиков.Спустя год специалисты обследовали всех испытуемых. Результаты показали, что у 90% людей, похудевших на 15 кг и более, и у 57% участников, потерявших от 10 до 15 кг, диабет второго типа перешёл в стадию ремиссии. Среди тех, кто снизил вес на 5-10 кг, ослабление симптомов болезни имели только 30%.