Ученые: фрукты и овощи уменьшают симптомы рассеянного склероза

Ученые выяснили, что диета, в которой много овощей и фруктов, а также цельного зерна уменьшает симптомы рассеянного склероза.Ученые из Школы медицины при Университете Джонса Хопкинса провели исследование, в котором приняли участие 6989 человек с различными типами рассеянного склероза. Специалисты выяснили, что пациенты, которые соблюдали здоровую диету, на 20% реже сталкивались с инвалидностью, риск развития депрессии у них был ниже на 50%, вероятность тяжелой усталости меньше на 30%, а также они имели на 40% меньший риск развития боли по сравнению с людьми, которые употребляют нездоровую пищу.