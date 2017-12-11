Искусственный "гормон любви" - новая надежда медиков

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Окситоцин - мощный гормон, вызывающий чувство привязанности (известен как "гормон любви"). Он выделяется во время секса и взаимодействия матери с ребенком. Благодаря своим уникальным свойствам, ученые не раз пытались использовать окситоцин для лечения различных расстройств, например, расстройств аутистического спектра. Считалось, что гормон поможет аутистам лучше налаживать контакт с окружающими людьми. В свою очередь, сотрудники Венского университета полагают: необходимо отказаться от природной версии гормона. Их синтетический окситоцин оказался безопаснее натурального аналога, передает "Утро.RU".Итак, речь идет о немного измененной формуле окситоцина. Природный "гормон любви" производится в гипоталамусе в момент, когда человек счастлив, находится рядом с любимым. Далее гормон накапливается в гипофизе, а потом уже дозированно поступает в кровь. Наибольшие выбросы окситоцина в кровь происходят во время секса, поцелуев и объятий. Окситоцин расслабляет, успокаивает, улучшает настроение и помогает пережить стресс.С природным окситоцином, вводимым извне, есть проблемы. В частности, возникают побочные эффекты - учащенное сердцебиение, спазмы сосудов, гипертония. Искусственный окситоцин избавляет от этих проблем. Ученые заменили в молекуле окситоцина три атома серы на селен, а азот - на кислород. Гормон стал не только более направленного и продолжительного действия, но и не вызывает побочных эффектов.