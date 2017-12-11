Как избавиться от пяточной шпоры
Утром боль усиливается, днем стихает, а к вечеру вновь нарастает. Со временем при опоре на пятку боль становится просто невыносимой - «как будто гвоздь вонзили».
В появлении этой напасти винят плоскостопие и хламидийную инфекцию. Часто болезни предшествуют микротравмы, чрезмерные нагрузки и патологическое нарушение обменных процессов.
Народных и официальных методов избавления от пяточной шпоры много, но однозначного рецепта на сегодняшний день нет. При лечении назначают физиопроцедуры в сочетании с нестероидными препаратами, инъекции гормональных препаратов в область пятки.
Противопоказания: тяжелая форма гипертонии, сахарный диабет, язва желудка и любые кожные воспаления. Уменьшит боль ортопедический силиконовый подпяточник.
Абсолютно новый метод в лечении шпоры - ударно-волновая терапия. Курс - 3-5 сеансов с интервалом 7-10 дней. Риск осложнений минимальный.
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