Как избавиться от пяточной шпоры

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Пяточная шпора - шиповидное костное разрастание на подошвенной поверхности пяточных костей. В начале заболевания при ходьбе в пятке возникает ноющая боль.Утром боль усиливается, днем стихает, а к вечеру вновь нарастает. Со временем при опоре на пятку боль становится просто невыносимой - «как будто гвоздь вонзили».В появлении этой напасти винят плоскостопие и хламидийную инфекцию. Часто болезни предшествуют микротравмы, чрезмерные нагрузки и патологическое нарушение обменных процессов.Народных и официальных методов избавления от пяточной шпоры много, но однозначного рецепта на сегодняшний день нет. При лечении назначают физиопроцедуры в сочетании с нестероидными препаратами, инъекции гормональных препаратов в область пятки.Противопоказания: тяжелая форма гипертонии, сахарный диабет, язва желудка и любые кожные воспаления. Уменьшит боль ортопедический силиконовый подпяточник.Абсолютно новый метод в лечении шпоры - ударно-волновая терапия. Курс - 3-5 сеансов с интервалом 7-10 дней. Риск осложнений минимальный.