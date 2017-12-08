Эксперты назвали самую вредную из вегетарианских диет

Специалисты по питанию из США попытались выявить вегетарианскую диету, способную причинить человеческому организму существенный вред.Ученые провели ряд научных изысканий, во время которых выявили несколько продуктов, которые часто употребляются во время вегетарианских диет, и способных привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. Самыми неблагоприятным в этом плане специалисты считают употребление в пищу очищенных зёрен и сахаросодержащих продуктов.В исследованиях были задействованы почти 200 тысяч человек. Им в определённое время нужно было соблюдать какой-либо тип диеты. Участвующих в эксперименте разделили на 3 группы, пишет med2.ru. В первой группе участники соблюдали диету, включающую в себя животные и растительные продукты.Участники второй группы питались в основном цельными зёрнами, овощами и фруктами. В диету представителей третьей группы входили обычные вегетарианские продукты плюс жареная картошка, обработанная зёрнами, и напитки с содержанием сахара.Научный эксперимент длился около 20 лет. В течение этого времени все результаты тщательно фиксировались специалистами. Подводя итог, учёные заявили, что 10 000 участников данного научного труда ощущали впоследствии симптомы сердечных заболеваний. Худшие результаты по состоянию здоровья были замечены у участников 3 группы.Специалисты по питанию акцентировали внимание на том, что продукты, включённые в состав диеты 3 группы, чаще всего провоцируют возникновение и развитие болезней сердечно-сосудистой системы.