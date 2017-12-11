Четыре признака, которые помогут распознать инсульт



улыбнуться. При инсульте улыбка будет кривая: с одной стороны уголок губ опускается вниз, а не поднимается вверх;



сказать простое предложение. Человек будет говорить медленно и запинаясь;



поднять руки. Одна рука будет ниже;



высунуть язык. Он будет кривой и несимметричной формы, или западе на одну сторону.





уложить пострадавшего на высокие подушки, чтобы голова была приподнята;



открыть окно, чтобы проветрить;



снять или расстегнуть одежду, которая затрудняет дыхание;



измерить артериальное давление. Если оно повышено, дайте человеку препараты, которые он обычно принимает для снижения давления, также можно взять легкие успокаивающие средства;



Инсульт в последнее время помолодел. С 55-летнего возраста болезнь перешла на 40-летний. Чтобы вовремя его обнаружить, надо знать на что обращать внимание в первую очередь.Инсульт — внезапное и быстрое нарушение кровообращения мозга в результате закупорки атеросклеротической бляшкой, тромбом или разрывом сосудов головного мозга. От нарушения циркуляции крови возникает недостаток кислорода. Он приводит к повреждению и отмиранию нервных клеток.У больного наступает паралич, потеря речи, нарушение равновесия.Если вы заподозрили инсульт в себя или других, немедленно вызывайте «Скорую».Промедление — желание «отлежаться», нежелание ехать в больницу, — подобно смерти. Оптимальная помощь в первые 4:00.при рвоте поверните голову пострадавшего на бок, чтобы рвотные массы не попадали в дыхательные пути.