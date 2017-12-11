Четыре признака, которые помогут распознать инсульт

Инсульт в последнее время помолодел. С 55-летнего возраста болезнь перешла на 40-летний. Чтобы вовремя его обнаружить, надо знать на что обращать внимание в первую очередь.

Инсульт — внезапное и быстрое нарушение кровообращения мозга в результате закупорки атеросклеротической бляшкой, тромбом или разрывом сосудов головного мозга. От нарушения циркуляции крови возникает недостаток кислорода. Он приводит к повреждению и отмиранию нервных клеток.

У больного наступает паралич, потеря речи, нарушение равновесия.

Для более точной проверки диагноза следует попросить больного:

  • улыбнуться. При инсульте улыбка будет кривая: с одной стороны уголок губ опускается вниз, а не поднимается вверх;

  • сказать простое предложение. Человек будет говорить медленно и запинаясь;

  • поднять руки. Одна рука будет ниже;

  • высунуть язык. Он будет кривой и несимметричной формы, или западе на одну сторону.


Если вы заподозрили инсульт в себя или других, немедленно вызывайте «Скорую».

Промедление — желание «отлежаться», нежелание ехать в больницу, — подобно смерти. Оптимальная помощь в первые 4:00.

До прибытия врача необходимо немедленно:

  • уложить пострадавшего на высокие подушки, чтобы голова была приподнята;

  • открыть окно, чтобы проветрить;

  • снять или расстегнуть одежду, которая затрудняет дыхание;

  • измерить артериальное давление. Если оно повышено, дайте человеку препараты, которые он обычно принимает для снижения давления, также можно взять легкие успокаивающие средства;


при рвоте поверните голову пострадавшего на бок, чтобы рвотные массы не попадали в дыхательные пути.
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