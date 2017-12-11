Четыре признака, которые помогут распознать инсульт
Инсульт — внезапное и быстрое нарушение кровообращения мозга в результате закупорки атеросклеротической бляшкой, тромбом или разрывом сосудов головного мозга. От нарушения циркуляции крови возникает недостаток кислорода. Он приводит к повреждению и отмиранию нервных клеток.
У больного наступает паралич, потеря речи, нарушение равновесия.
Для более точной проверки диагноза следует попросить больного:
- улыбнуться. При инсульте улыбка будет кривая: с одной стороны уголок губ опускается вниз, а не поднимается вверх;
- сказать простое предложение. Человек будет говорить медленно и запинаясь;
- поднять руки. Одна рука будет ниже;
- высунуть язык. Он будет кривой и несимметричной формы, или западе на одну сторону.
Если вы заподозрили инсульт в себя или других, немедленно вызывайте «Скорую».
Промедление — желание «отлежаться», нежелание ехать в больницу, — подобно смерти. Оптимальная помощь в первые 4:00.
До прибытия врача необходимо немедленно:
- уложить пострадавшего на высокие подушки, чтобы голова была приподнята;
- открыть окно, чтобы проветрить;
- снять или расстегнуть одежду, которая затрудняет дыхание;
- измерить артериальное давление. Если оно повышено, дайте человеку препараты, которые он обычно принимает для снижения давления, также можно взять легкие успокаивающие средства;
при рвоте поверните голову пострадавшего на бок, чтобы рвотные массы не попадали в дыхательные пути.
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