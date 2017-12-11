Как быстро избавиться от лишнего жира на животе

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Жир в области живота — это не только неэстетично, но и опасно!Лишние килограммы могут быть свидетельством диабета или других серьезных заболеваний, например, сердечнососудистой системы.Но как же можно относительно быстро решить данную проблему? Во-первых, нужно быть реалистами. Жир на животе не растает за две недели.Еще нельзя забывать о том, что обменные процессы в каждом организме — это вещь индивидуальная. А борьба с лишним весом требует от нас постоянства в своих действиях и настойчивости, упорства.То есть, если с этим справиться, то все получится? Конечно! Эксперты предлагают вашему вниманию 7 простых шагов, чтобы начать бороться с жиром в области живота уже сегодня.Такие тропические фрукты, как папайя и ананас, к примеру, содержат определенные пищеварительные ферменты. Они обладают противовоспалительным эффектом, позволяют справиться с излишками накопленной в организме жидкости и помогают лучше усваивать питательные вещества из пищи.Мы не можем забывать о том, что хорошее пищеварение является синонимом крепкого здоровья. Кроме того, забота о кишечнике будет способствовать очищению организма от шлаков, токсинов и других вредных веществ и, тем самым, облегчит борьбу с лишним жиром.Как лучше всего есть тропические фрукты?Ананас лучше всего есть свежим, добавляя кусочки в салат (можно сочетать его с грецкими орехами и шпинатом).С утра попробуйте готовить себе фруктовый салат из свежей папайи и других фруктов.А еще, конечно, это натуральные свежевыжатые соки и смузи из ананаса и папайи.Все фиолетовые фрукты и овощи невероятно полезны для нашего здоровья, а еще они помогают нам контролировать вес тела.Тем не менее, выбирать их вы должны, основываясь на своих личных предпочтениях, через силу есть их не следует.Все дело в том, что в фиолетовых фруктах содержатся такие вещества, как лютеин, зеаксантин, ресвератрол, витамин С, клетчатка, флавоноиды, кверцетин и эллаговая кислота. Их питательные вещества позволяют снизить уровень «плохого» холестерина в организме.Еще они повышают активность иммунной системы.Наконец, улучшают наше пищеварение и помогают очистить организм.Среди фиолетовых фруктов и овощей можно выделить следующие:Виноград.Черника.Баклажаны.Свекла.Жиры для борьбы с жирами? Может показаться противоречивым, но … Да, если речь идет о мононенасыщенных жирах!Ведь этот тип жиров очень важен для здоровья нашего организма и помогает нам сохранить свою фигуру стройной.Существуют так называемые «здоровые» жирные кислоты, которые позволяют жирам двигаться и таким образом препятствуют их задержанию и накоплению в теле.Мононенасыщенные жиры запускают сразу целый ряд механизмов, способных справиться с жировыми отложениями в области живота.Продукты, богатые жирными кислотами Омега-9, являются наиболее важными, так как наш организм не может самостоятельно их вырабатывать. Они заботятся о здоровье нашего сердца, значительно снижая вероятность сердечного приступа и инсульта.Ниже приведем небольшой список продуктов, богатых мононенасыщенными жирами:Грецкие орехи.Льняное семя.Оливковое масло первого отжима (virgen extra).Лосось.Скумбрия.Авокадо.Растворимые пищевые волокна, или клетчатка, — это то, что может помочь нам избавиться от жира в области живота. Среди их свойств нужно выделить способность поглощения жидкости и превращения в «гель» во время пищеварительного процесса.В результате пищеварение замедляется, мы дольше испытываем чувство сытости и одновременно из кишечника выводятся вредные токсины.Так что не сомневайтесь в следующих продуктах, они прекрасно подойдут для того, чтобы стать частью вашего ежедневного рациона:Овес, отруби, рожь…Морковь, лук-порей, спаржа.Сегодня в любой аптеке вы без труда сможете купить готовые для заваривания пакетики с шалфеем.Настой шалфея помогает очистить организм от токсинов и справиться с таким неприятным явлением, как запор. И еще он способствует уменьшению жировых отложений в области живота.Если целью является последнее, то данный настой следует принимать каждое утро натощак перед завтраком.Ходьба — это одно из самых полезных упражнений. Она не только укрепляет здоровье сердечно-сосудистой системы, но и ускоряет наш метаболизм, тогда жиры уходят значительно легче.Итак, теперь мы уже знаем, каким образом следует заботиться о своем питании: пить достаточное количество жидкости, исключить пищу, богатую насыщенными жирами, а также всевозможные сладкие напитки.Но в дополнение к этому понадобятся и соответствующие физические нагрузки: упражнения, направленные на укрепление брюшных мышц. Нужно добиться жесткости мышц, а жир постепенно исчезнет.Вот несколько несложных упражнений, которые вы можете выполнять в течение этих 30 минут.Выполняйте упражнения «планка» и прорабатывайте мышцы пресса. Для этого:Примите положение лежа на животе, лицом вниз, обопритесь на предплечья и пальцы ног. Бедра должны быть слегка приподняты, спина прямая, шея расслаблена. Задержитесь в этом положении в течение 15-20 секунд, затем отдохните. Выполните три подхода.Сгибание ног (скручивания) — это упражнение потребует от вас чуть больше сил, но оно очень эффективно:Сядьте на край стула, отклонив спину назад и вытянув ноги вперед.Затем начинайте подтягивать ноги, согнутые в коленях, к груди, напрягая мышцы ягодиц и живота. Мышцы должны находиться в постоянном напряжении (пока вы не закончите тренировку). Постарайтесь сделать 8-10 повторений. Выполните три подхода.А еще не забывайте, что танцы, йога и даже простая растяжка тоже станут очень полезными упражнениями для того, чтобы избавиться от лишнего жира в области живота.