Как быстро избавиться от лишнего жира на животе
Лишние килограммы могут быть свидетельством диабета или других серьезных заболеваний, например, сердечнососудистой системы.
Но как же можно относительно быстро решить данную проблему? Во-первых, нужно быть реалистами. Жир на животе не растает за две недели.
Еще нельзя забывать о том, что обменные процессы в каждом организме — это вещь индивидуальная. А борьба с лишним весом требует от нас постоянства в своих действиях и настойчивости, упорства.
То есть, если с этим справиться, то все получится? Конечно! Эксперты предлагают вашему вниманию 7 простых шагов, чтобы начать бороться с жиром в области живота уже сегодня.
1. Скажите «да» тропическим фруктам, чтобы уменьшить свой живот и убрать жир
Такие тропические фрукты, как папайя и ананас, к примеру, содержат определенные пищеварительные ферменты. Они обладают противовоспалительным эффектом, позволяют справиться с излишками накопленной в организме жидкости и помогают лучше усваивать питательные вещества из пищи.
Мы не можем забывать о том, что хорошее пищеварение является синонимом крепкого здоровья. Кроме того, забота о кишечнике будет способствовать очищению организма от шлаков, токсинов и других вредных веществ и, тем самым, облегчит борьбу с лишним жиром.
Как лучше всего есть тропические фрукты?
Ананас лучше всего есть свежим, добавляя кусочки в салат (можно сочетать его с грецкими орехами и шпинатом).
С утра попробуйте готовить себе фруктовый салат из свежей папайи и других фруктов.
А еще, конечно, это натуральные свежевыжатые соки и смузи из ананаса и папайи.
2. Фрукты и овощи фиолетового цвета
Все фиолетовые фрукты и овощи невероятно полезны для нашего здоровья, а еще они помогают нам контролировать вес тела.
Тем не менее, выбирать их вы должны, основываясь на своих личных предпочтениях, через силу есть их не следует.
Все дело в том, что в фиолетовых фруктах содержатся такие вещества, как лютеин, зеаксантин, ресвератрол, витамин С, клетчатка, флавоноиды, кверцетин и эллаговая кислота. Их питательные вещества позволяют снизить уровень «плохого» холестерина в организме.
Еще они повышают активность иммунной системы.
Наконец, улучшают наше пищеварение и помогают очистить организм.
Среди фиолетовых фруктов и овощей можно выделить следующие:
Виноград.
Черника.
Баклажаны.
Свекла.
3. «Да» мононенасыщенным жирам
Жиры для борьбы с жирами? Может показаться противоречивым, но … Да, если речь идет о мононенасыщенных жирах!
Ведь этот тип жиров очень важен для здоровья нашего организма и помогает нам сохранить свою фигуру стройной.
Существуют так называемые «здоровые» жирные кислоты, которые позволяют жирам двигаться и таким образом препятствуют их задержанию и накоплению в теле.
Мононенасыщенные жиры запускают сразу целый ряд механизмов, способных справиться с жировыми отложениями в области живота.
Продукты, богатые жирными кислотами Омега-9, являются наиболее важными, так как наш организм не может самостоятельно их вырабатывать. Они заботятся о здоровье нашего сердца, значительно снижая вероятность сердечного приступа и инсульта.
Ниже приведем небольшой список продуктов, богатых мононенасыщенными жирами:
Грецкие орехи.
Льняное семя.
Оливковое масло первого отжима (virgen extra).
Лосось.
Скумбрия.
Авокадо.
4. Растворимые пищевые волокна
Растворимые пищевые волокна, или клетчатка, — это то, что может помочь нам избавиться от жира в области живота. Среди их свойств нужно выделить способность поглощения жидкости и превращения в «гель» во время пищеварительного процесса.
В результате пищеварение замедляется, мы дольше испытываем чувство сытости и одновременно из кишечника выводятся вредные токсины.
Так что не сомневайтесь в следующих продуктах, они прекрасно подойдут для того, чтобы стать частью вашего ежедневного рациона:
Овес, отруби, рожь…
Морковь, лук-порей, спаржа.
5. Настой шалфея
Сегодня в любой аптеке вы без труда сможете купить готовые для заваривания пакетики с шалфеем.
Настой шалфея помогает очистить организм от токсинов и справиться с таким неприятным явлением, как запор. И еще он способствует уменьшению жировых отложений в области живота.
Если целью является последнее, то данный настой следует принимать каждое утро натощак перед завтраком.
6. Ходьба по 30 минут в день
Ходьба — это одно из самых полезных упражнений. Она не только укрепляет здоровье сердечно-сосудистой системы, но и ускоряет наш метаболизм, тогда жиры уходят значительно легче.
7. Прорабатываем зону живота в течение 30 минут в день
Итак, теперь мы уже знаем, каким образом следует заботиться о своем питании: пить достаточное количество жидкости, исключить пищу, богатую насыщенными жирами, а также всевозможные сладкие напитки.
Но в дополнение к этому понадобятся и соответствующие физические нагрузки: упражнения, направленные на укрепление брюшных мышц. Нужно добиться жесткости мышц, а жир постепенно исчезнет.
Вот несколько несложных упражнений, которые вы можете выполнять в течение этих 30 минут.
Выполняйте упражнения «планка» и прорабатывайте мышцы пресса. Для этого:
Примите положение лежа на животе, лицом вниз, обопритесь на предплечья и пальцы ног. Бедра должны быть слегка приподняты, спина прямая, шея расслаблена. Задержитесь в этом положении в течение 15-20 секунд, затем отдохните. Выполните три подхода.
Сгибание ног (скручивания) — это упражнение потребует от вас чуть больше сил, но оно очень эффективно:
Сядьте на край стула, отклонив спину назад и вытянув ноги вперед.
Затем начинайте подтягивать ноги, согнутые в коленях, к груди, напрягая мышцы ягодиц и живота. Мышцы должны находиться в постоянном напряжении (пока вы не закончите тренировку). Постарайтесь сделать 8-10 повторений. Выполните три подхода.
А еще не забывайте, что танцы, йога и даже простая растяжка тоже станут очень полезными упражнениями для того, чтобы избавиться от лишнего жира в области живота.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил slava в категорию Разное
Добавить комментарий