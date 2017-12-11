Употребление соли приводит к сердечно-сосудистым болезням - ВОЗ

Всемирная Организация Здравоохранения провела исследования, в котором было установлено, что люди с более низким благосостоянием, низким уровнем образования и ручным трудом едят больше соли.Эти результаты частично объясняют то, что люди с низким социально-экономическим фоном страдают высоким кровяным давлением (гипертония), а также страдают от инсультов, инфарктов и почечной недостаточности.Население по всему миру потребляет более 10 гр. в день на человека, в то время как ВОЗ рекомендует не более 5 гр. Еда неблагополучных социально-экономических групп, как правило, состоит из продуктов низкого качества с высоким содержанием соли и жиров, то есть это высококалорийные нездоровые дешевые продукты питания.В западных промышленно развитых странах одна из двух смертей приходится на сердечнососудистые расстройства, причем потребление соли находится в диапазоне от 8 до 12 г в сутки. Ограничение в употреблении хлорида натрия может помочь не только в профилактике сердечнососудистых заболеваний, но и противодействовать развитию других болезней, таких как сахарный диабет и ожирение.В качестве превентивной меры сокращения потребления соли предлагается последовательно снизить содержание NaCl при промышленном производстве продуктов питания на 50%, что снизит ежедневное потребление соли до 5-6 г в день на душу населения, пишет med2.ru. Эксперты прогнозируют, что если все взрослые сократят потребление соли до рекомендованного уровня, то 70000 инфарктов и инсультов можно было бы предотвратить ежегодно.Результаты недавно опубликованного 20-летнего эксперимента, проведенного на макаках-резус, показали, что сокращение потребления соли без ущерба для питания, на самом деле, замедляет процесс старения. Эксперименты были проведены в прошлом на червях, мухах и грызунах, которые выявили такие же результаты.Но учитывая тот факт, что люди (по крайней мере, большинство из них!) значительно более биологически похожи на макак-резус, ученые полагают, что результаты этого исследования являются ещё более актуальными в определении омолаживающих эффектов ограничения калорийности на человека. Кроме того, сравнение японских и американских диет привели к тем же выводам.