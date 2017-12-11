Нейропсихологи считают мороженое лекарством
Как передает med2.ru, исследования британских специалистов показали, что мороженое способно быстро и эффективно поднять настроение.
Оказывается, во время поедания мороженого активизируются те же зоны головного мозга, что и во время прослушивания любимой музыки или встречи с близким человеком.
Самым мощным антидепрессантом признано шоколадное мороженое, так как шоколад сам по себе также обладает свойством повышать настроение.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил student в категорию Разное
Добавить комментарий