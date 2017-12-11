Какую косметику заменит соль

Не простая, а морская

Кстати

Солёные маски

Этот косметический ингредиент не потребует больших материальных затрат. Да и временных тоже. Самое доступное и эффективное средство для ухода за собой – обычная соль!Соль – отличный антисептик и бережёт от вредных бактерий не только огурцы в банках, но и нашу кожу. Поэтому умываться подсоленной кипячёной или фильтрованной водой – хорошая профилактика угревой сыпи и вообще прекрасный способ дезинфекции кожи.С этой целью пригодятся косметические маски с солью, смывать которые можно также слегка подсоленной водой.Особенно для этой цели хороша богатая микроэлементами морская соль. На её основе можно сделать отличный тоник – всего-то и надо добавить её в минеральную воду (на стакан воды – 3 чайные ложки соли). Остаётся лишь перелить жидкость во флакон с пульверизатором – и можно пользоваться.Соль, смешанная со сметаной, маслом и другими ингредиентами, подходит не только в качестве пилинга лица, но и в виде скраба для тела, рук, ног. Отлично помогает избавляться от ороговевшей кожи и мозолей.Скраб из соли (если она мелкая, а не крупная) впитывает лишний жир, но при этом не травмирует лицо. Однако делать солевые скрабы ни в коем случае нельзя, если на коже есть ранки или присутствуют воспалённые угри и прыщи, иначе можно быстро разнести инфекцию по всему лицу. Не стоит использовать скраб с солью чаще двух раз в неделю – для обладателей жирной кожи и раза в неделю – тем, у кого кожа нормальная. При сухой коже такие скрабы не показаны вовсе.Секрет в том, что соль раздражает кожу, вызывая к ней прилив крови и усиливая деление клеток эпидермиса. Это ускоряет регенерацию кожи. Достичь этого эффекта помогают солевые маски. Кстати, присутствие соли в любой косметической маске усиливает биодоступность её ингредиентов. Полезно и умывание солёной водой. Причём лучше всего действует контрастное умывание (тёплое и холодное). Можно делать и горячие солевые компрессы, нанося на лицо, предварительно защищённое питательным кремом, смоченное в солёной воде (2 ст. ложки поваренной соли на 1 л кипятка) и хорошо отжатое махровое полотенце.Ведь соль хорошо выводит влагу из тканей. Чтобы избавиться от мешков под глазами, можно положить на веки смоченные в слабом солевом растворе и отжатые ватные диски. Главное – плотно закрыть глаза.Поэтому солевые обёртывания и скрабы, а также ванны с солью активно применяют для борьбы с целлюлитом.Можете использовать и обычную поваренную соль. Но лучше подойдёт соль морская. Ведь она ещё богаче минералами и микроэлементами (содержит натрий, калий, кальций, магний, а также литий, железо, йод, медь, хром). Однако, прежде чем применять этот продукт, нанесите крепкий раствор соли на локтевой сгиб и подержите минут 5–10. Если кожа не покраснеет и не пойдёт сыпью, значит, на соль нет аллергии. И можно её смело использовать на благо своей красоте.Морская соль – хорошее средство против стресса, так как она стимулирует вегетативную нервную систему, улучшает обмен веществ и активизирует деятельность шишковидной железы (эпифиза). Поэтому ванны с ней хороши не только в косметических целях. Но, чтобы от таких процедур организму была лишь польза, не стоит сидеть в ванне больше 15 минут и подогревать воду выше 35–38 °C.Злоупотреблять солью вредно даже при наружном использовании. Поэтому солевые ванны запрещены людям, имеющим проблемы с давлением (гипертоникам и гипотоникам), варикозным расширением вен, тромбозами, опухолями, а также будущим мамам.Смешать 200 г травяного отвара (ромашка, календула, зверобой, лавр, кора дуба), 2 ч. ложки лимонного сока, 2 ч. ложки соли, 1 ст. ложка водки. Использовать утром и вечером.Половину яичного белка смешать с 1 ч. ложкой соли, промассировать лицо и смыть тёплой водой.1 ст. ложку сметаны или творога (жирного при сухой и обезжиренного при жирной коже) смешать с 0,5 ст. ложки кефира (для жирной кожи) или молока (для сухой). Добавить по 1 ч. ложке мёда и соли. Держать на лице 20 минут, смыть тёплой водой.Любые кислые ягоды или фрукты измельчить в пюре, добавить сметану и соль по 1 ч. ложке. Через 15 минут умыться и нанести увлажняющий крем.Смочить в горячей воде ватный тампон, намылить детским мылом до образования пены, посыпать мелкой солью и круговыми движениями протирать (глубоко не втирая!) места, где возникли чёрные точки. Смыть пену через пару минут сначала тёплой, а затем холодной водой. Если кожа склонна к сухости, предварительно нужно протереть лицо тампоном, смоченным в тёплом растительном масле.Похлестать нижнюю челюсть тонким полотенцем, смоченным в холодной подсоленной воде (на 0,5 л воды – 2 ч. ложки соли). Полотенце надо держать за концы, резко растянуть в стороны – при этом получится энергичный хлопок по подбородку. Делать ежедневно в течение месяца.Развести 1 ст. ложку соли в 1 л тёплой воды. Подержать пальцы в ванночке в течение 15 минут. Затем руки слегка обсушить и нанести питательный крем. Курс – 10 дней, ежедневно.Смешать соду и соль – по 1 ст. ложке, добавить 200 мл отвара лаврового листа (для профилактики грибка и уменьшения потоотделения). Добавить смесь в тазик с горячей водой и парить ноги 10 минут. Затем тщательно высушить ступни и нанести крем для ног.