Риск инфаркта определяется по типу фигуры

По распространению жира в организме мужчин и женщин можно сделать прогноз о риске инфаркта, как показало исследование.Когда речь заходит об угрозе инфарктов, связанной с лишним весом, то дело не в общем количестве жира в организме, а в том, как именно он распределяется в теле. Ученые из США проследили за этим показателем у значительного количества мужчин и женщин, имеющих лишний вес и ожирение. Отметим, что к этой категории в США относятся уже 70% жителей страны. Доказано, что ожирение увеличивает опасность целого ряда серьезных болезней, и это второй предотвратимый фактор преждевременной смертности в Америке.Давно известно, что у людей с одной и той же массой тела риск инфаркта может существенно различаться в зависимости от генетики, образа жизни и диеты. Теперь в список этих показателей попало и распределение жира в организме. Среди участников исследования этот показатель определялся не только «на глаз», но и с помощью КТ- и МРТ сканирования, а также магнитно-резонансной спектроскопии.Оказалось, что большие скопления эктопического жира (разновидность внутреннего жира, облегающего различные органы) существенно увеличивали опасность инфаркта у женщин, но не у мужчин. Для представителей сильного пола наибольшую опасность представлял жир висцеральный, то есть находящийся непосредственно под кожей.