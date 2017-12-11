Офтальмологи назвали неожиданные причины потери зрения

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Офтальмологи из Медицинского центра Монтефиоре в Нью-Йорке заявили о том, что с потерей зрения чаще всего (в 75% случаев) сталкиваются женщины, и назвали неожиданные факторы, приводящие к глаукоме. Одним из таковых, по их мнению, является ультрафиолет.Офтальмологи рекомендуют пользоваться солнцезащитными очками в течение всего года, так как действие прямых солнечных лучей на роговицу глаза невероятно разрушительно. При этом, по словам ученых, можно даже не догадываться о полученных термических ожогах в глазах, так как в сетчатке нет болевых рецепторов.Другой причиной потери зрения с возрастом может стать курение.«Курильщики страдают от возрастной дегенерации макулы в два раза чаще, чем некурящие. Связь между потерей зрения и курением так же сильна, как и связь между курением и раком легких», — констатировали исследователи.Ношение контактных линз, по мнению ученых, также является фактором риска. Такая привычка резко повышает вероятность инфицировать глаза патогенными бактериями, развивающими нарушения, которые в итоге приводят к слепоте. Бактерии нельзя убить даже при помощи обычных дезинфицирующих растворов, а если линзы носятся во время плавания, либо их контейнеры ополаскиваются проточной водой, — риск заражения амебным кератитом вырастает сразу во много раз, отметили американские офтальмологи.Кроме того, побочное воздействие на зрение и отдельные части глаз могут оказывать медикаменты.