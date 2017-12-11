10 вещей, которые вы должны делать ежедневно до 10 утра
1. Медитируйте. Вам не обязательно садиться в позу лотоса и предаваться истинной медитации. Просто не нужно первым делом тянуться к телефону или бежать за чашкой кофе. Проснитесь, присядьте на кровати и просто насладитесь тишиной. Позвольте своему телу расслабленно встретить новый день.
2. Будьте благодарны. Сразу после медитации постарайтесь мысленно поблагодарить высшие силы за все, что у вас есть. Вы можете поблагодарить конкретно за то, что происходило в вашей жизни вчера.
3. Планируйте день. Пусть он и не должен быть расписан по минутам, но лучше четко знать, какие задачи и цели вы ставите перед собой сегодня. Так вы сможете прожить день продуктивно и полезно!
4. Создайте расписание и проверяйте его каждый день. Самые важные дела на неделю лучше и впрямь записать. Вам нужно сходить к стоматологу или забрать вещи из химчистки? Запишите это в список дел, чтобы точно ничего не забыть!
5. Пейте воду! Это очень важно. Проснувшись, организм нуждается в жидкости, потому что страдает от обезвоживания. Подарите себе стаканчик бодрящей воды.
6. Делайте зарядку. Если не хотите делать полный комплекс упражнений, то сделайте хотя бы что-нибудь базовое, например, растяжку. Это поможет вашему телу взбодриться и быть готовым к грядущему дню.
7. Включите музыку. Приятная музыка зарядит вас и бодростью, и хорошим настроением. Пусть она играет на заднем фоне, пока вы будете заниматься остальными утренними делами.
8. Улыбнитесь себе. Да, вы все правильно прочитали! Оказывается, если вы будете улыбаться своему отражению в зеркале каждое утро, то так тоже сможете настроить себя на благоприятный день!
9. Прибирайтесь за собой. Даже если вы очень спешите на работу, утром лучше сразу убирать за собой, чтобы вечером приходить домой и наслаждаться отдыхом в чистой квартире.
10. Начнете день с самого сложного задания. Вам нужно составить отчет по проделанной работе за неделю, сходить на прием к врачу, прибрать в кладовой… Если вы считаете эти задачи самыми сложными, то лучше начинайте день именно с них, чтобы быть в полной боевой готовности!
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