10 вещей, которые вы должны делать ежедневно до 10 утра

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С каким настроением вы начнете день, с таким же, скорее всего, его и проведете. Конечно, это не относится к тем ситуациям, когда кто-нибудь внезапно приятно удивит вас и вмиг поднимет настроение. Все дело в том, что лучше заблаговременно себя программировать на благоприятный день. Так он принесет вам больше положительных эмоций. Как это сделать? Просто следуйте этим 10 правилам каждый день до 10 утра.Вам не обязательно садиться в позу лотоса и предаваться истинной медитации. Просто не нужно первым делом тянуться к телефону или бежать за чашкой кофе. Проснитесь, присядьте на кровати и просто насладитесь тишиной. Позвольте своему телу расслабленно встретить новый день.Сразу после медитации постарайтесь мысленно поблагодарить высшие силы за все, что у вас есть. Вы можете поблагодарить конкретно за то, что происходило в вашей жизни вчера.Пусть он и не должен быть расписан по минутам, но лучше четко знать, какие задачи и цели вы ставите перед собой сегодня. Так вы сможете прожить день продуктивно и полезно!Самые важные дела на неделю лучше и впрямь записать. Вам нужно сходить к стоматологу или забрать вещи из химчистки? Запишите это в список дел, чтобы точно ничего не забыть!Это очень важно. Проснувшись, организм нуждается в жидкости, потому что страдает от обезвоживания. Подарите себе стаканчик бодрящей воды.Если не хотите делать полный комплекс упражнений, то сделайте хотя бы что-нибудь базовое, например, растяжку. Это поможет вашему телу взбодриться и быть готовым к грядущему дню.Приятная музыка зарядит вас и бодростью, и хорошим настроением. Пусть она играет на заднем фоне, пока вы будете заниматься остальными утренними делами.Да, вы все правильно прочитали! Оказывается, если вы будете улыбаться своему отражению в зеркале каждое утро, то так тоже сможете настроить себя на благоприятный день!Даже если вы очень спешите на работу, утром лучше сразу убирать за собой, чтобы вечером приходить домой и наслаждаться отдыхом в чистой квартире.Вам нужно составить отчет по проделанной работе за неделю, сходить на прием к врачу, прибрать в кладовой… Если вы считаете эти задачи самыми сложными, то лучше начинайте день именно с них, чтобы быть в полной боевой готовности!